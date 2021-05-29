Германия выделит €8 млрд на реализацию 62 водородных проектов

Правительство ФРГ определило 62 крупномасштабных водородных проекта, которые получат госфинансирование объемом €8 млрд в рамках программы Европейского союза IPCEI (важные проекты, представляющие общеевропейский интерес).

«Мы хотим стать мировым лидером в области водородных технологий. Для этого мы объединяем наши усилия в Европе и инициируем огромные инвестиции в водородные технологии будущего в рамках первого совместного европейского водородного проекта… Мы предоставляем более €8 млрд из федеральных и региональных фондов 62 немецким водородным проектам, охватывающим всю производственную цепочку – от производства и транспортировки водорода до его промышленного применения», – заявил в пятницу министр экономики и энергетики ФРГ Питер Альтмайер, слова которого приводятся в релизе министерства.

50 проектов будут финансироваться Министерством экономики и энергетики (€4,4 млрд), 12 – Министерством транспорта (€1,4 млрд), остальные средства предоставят федеральные земли.

Отмечается, что в рамках реализации проектов приоритет отдается строительству электролизеров для производства «зеленого» водорода и необходимой инфраструктуры для его транспортировки.

Кроме того, правительство выделило сталелитейную и химическую промышленности в качестве ключевых секторов, в которых использование водорода могло бы существенно сократить выбросы СО2.

Вместе с тем правительство намерено инвестировать в проекты по производству водородных топливных элементов, а также грузовых и легковых автомобилей, работающих на водороде, и в развитие общенациональной и трансграничной сети водородных заправок.

Как сообщалось, в июне 2020 года Германия приняла Национальную водородную стратегию, в основе которой лежит производство «зеленого» водорода на базе возобновляемых источников энергии. Для частичного обеспечения Германии «зеленым» водородом намечено до 2030 года ввести в эксплуатацию электролизеры и ВИЭ-установки для его производства суммарной мощностью до 5 ГВт.

До 2024 года в ЕС предусматривается установка водородных электролизеров как минимум на 6 ГВт и производство до 1 млн тонн возобновляемого водорода. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы, в которой мощности по электролизу возобновляемого водорода составят минимум 40 ГВт.