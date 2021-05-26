Antofagasta нацелена стать углеродно нейтральной к 2050 году

Antofagasta Plc, один из крупнейших производителей меди в мире, планирует к 2050 году стать углеродно нейтральной, сообщает Green Deal.

При этом к 2025 году компания намерена сократить выбросы вредных веществ на 30% относительно уровня прошлого года, что будет составлять примерно 730 тыс. в эквиваленте СО2, сообщает MarketWatch. Antofagasta с 2018 года по 2020 год уже снизила эмиссию на 580 тыс. тонн.

«Медь станет ключевым фактором современной низкоуглеродной экономики, и нам очень важно работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы производить ее экологически устойчивым и ответственным образом», — сказал главный исполнительный директор компании Иван Арриагада.

Antofagasta ожидает, что к концу 2022 года ее горнодобывающее подразделение будет полностью обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников.

Котировки акций Antofagasta по итогам торгов в Лондоне во вторник снизилась на 2%. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 3,7%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 8,8%.

Antofagasta была создана в 1982 году, ее штаб-квартира расположена в Лондоне. Основная производственная деятельность сосредоточена в Чили. Помимо добычи меди, молибдена и золота компания имеет активы в сфере транспорта и водоснабжения.