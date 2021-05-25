Фонд декарбонизации можно создать за год – Шафаренко

При наличии политической воли и разработке прозрачных механизмов управления Фонд декарбонизации в Украине может быть создан максимум за один год, заявил заместитель главы Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко в интервью порталу «Энергореформа».

«Если будет политическая воля, то он может быть создан быстро. Там в принципе ничего сложного нет. Но самое главное – нужно определиться, как будут использоваться средства Фонда. Основная цель заключается в том, чтобы средства использовались именно по целевому назначению. Поэтому важно, кто и как будет их администрировать. Также должен быть прозрачный механизм, по которому их будут платить, чтобы не было злоупотреблений со стороны плательщиков. Но, думаю, максимум за год это все можно внедрить», – сказал Шафаренко.

Как сообщалось, вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила, что Украина ведет переговоры с международными партнерами и финансовыми организациями о формировании международного фонда «зеленой» трансформации страны.

«Международный фонд «зеленой» трансформации для Украины будет ускорять экологические процессы в нашей стране через стимулирование бизнеса и предоставление ему доступа к соответствующим финансовым ресурсам», – отметила она.

Вице-премьер указала, что на переговорах с Евросоюзом Украина отстаивает позицию, что соблюдение ею высокого уровня амбиций и динамики внедрения инновационных решений в рамках «Зеленого курса» зависит от финансовой поддержки ЕС. «Непропорциональность доступа к финансовым ресурсам искажает конкуренцию на европейском рынке, и это является предметом нашего диалога с Евросоюзом», – заявила Стефанишина.

В то же время она отметила, что некоторые «зеленые» проекты будут нуждаться в финансировании из госбюджета. В частности, если речь идет о справедливой трансформации угольных регионов или экомодернизации украинских государственных компаний.