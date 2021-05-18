ЕС выделил морскую экономику среди приоритетов для достижения углеродной нейтральности

Устойчивая морская экономика необходима для выполнения целей Green Deal по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, а также для обеспечения «зеленого» и всестороннего восстановления после пандемии Covid-19, сообщается в коммюнике Европейской комиссии, распространенном пресс-службой в понедельник.

«Наш океан и поддерживаемая им морская экономика незаменимы для достижения преобразований, предусмотренных Европейским «зеленым» курсом. Ярким тому примером является вклад мирового океана в производство энергии, экологизацию транспорта и устойчивое производство продуктов питания. Вклад здорового океана имеет важнейшее значение для устойчивой экономики», – говорится в документе.

По данным Еврокомиссии, морская экономика ЕС, которая включает все виды морской и прибрежной деятельности (рыболовство, аквакультура, прибрежный туризм, мореходство, портовая деятельность, судостроение, оффшорная электрогенерация и т.д.), создает 4,5 млн рабочих мест и годовой товарооборот объемом €650 млрд.

Между тем эти и другие виды экономической деятельности имеют кумулятивное воздействие на морскую среду: от видимых загрязнений пластиковым мусором и нефтью до невидимых – микропластиком, подводным шумом, химическими и питательными веществами.

«Загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и разрушение среды обитания наряду с последствиями климатического кризиса – все это угрожает богатому морскому биоразнообразию, от которого зависит морская экономика. Мы должны изменить курс и создать устойчивую морскую экономику, в которой охрана окружающей среды и экономическая деятельность неразрывно связаны друг с другом», – заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Кроме того, в документе отмечается необходимость восполнения пробела в вопросах защиты морской среды таким образом, чтобы увеличить охват охраняемых морских зон с нынешних 11% до 30% к 2030 году.

Сообщается, что Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк и страны-члены ЕС будут работать совместно для удовлетворения существующих финансовых потребностей, необходимых для сокращения загрязнения европейских морей и поддержки инвестиций в морские инновации и биоэкономику.

Как сообщалось, 12 мая Еврокомиссия презентовала план действий, в соответствии с которым Евросоюз будет стремиться к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы до 2050 года. Меры по достижению этой цели включают: улучшение качества воздуха на 55% для сокращения числа преждевременных смертей, улучшение качества воды за счет сокращения отходов, пластикового мусора в море (на 50%) и микропластика (на 30%), а также улучшение качества почвы за счет сокращения потерь питательных веществ и использования химических пестицидов на 50%.

Источник: Green Deal