Green Deal

15:02 13.05.2021

Джон Керри посетит страны Европы обсудить климатические изменения

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Джон Керри посетит страны Европы обсудить климатические изменения

Спецпосланник американского президента по климату Джон Керри отправится в поездку по европейским странам в период с 13 по 19 мая для обсуждения задач по смягчению последствий климатических изменений, сообщила пресс-служба Госдепартамента в среду.

«В Риме специальный посланник президента Керри встретится с официальными лицами Италии и Ватикана. В Лондоне он пообщается с представителями правительства Великобритании, которая проведет в ноябре этого года в Глазго COP-26. В Берлине специальный посланник президента Керри встретится с германскими официальными лицами», – отмечается в сообщении.

Визит спецпосланника состоится в свете подготовки к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет с 1-12 ноября 2021 года в Глазго.

Источник: Green Deal 

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Интерфакс-Украина
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