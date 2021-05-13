Green Deal

11:55 13.05.2021

HSBC инвестирует в строительство 73 угольных электростанций

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HSBC инвестирует в строительство 73 угольных электростанций

Подразделение по управлению активами инвестиционного холдинга HSBC инвестирует в строительство 73 угольных электростанций в 11 странах Африки и Азии. После ввода в эксплуатацию, помимо выбросов СО2, электростанции могут провоцировать порядка 19 тыс смертей ежегодно из-за загрязнения воздуха опасными для здоровья частицами, сообщается в отчете Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Crea).

«Десятки тысяч случаев смерти и заболеваний, которые могут возникнуть в результате работы угольных электростанций, поддержанных HSBC, подчеркивают неотложность перевода инвестиций в сферу «чистой» энергетики для защиты глобального климата и здоровья населения», – говорится в отчете.

Как сообщает британская газета Guardian, HSBC пообещал постепенно прекратить финансирование угольной энергетики и угледобычи к 2030 году в развитых странах и к 2040 году в других странах мира. Тем не менее эти обязательства не распространяются на подразделение HSBC по управлению активами объёмом $612 млрд, которое, как ожидается, продолжит покупать акции компаний, планирующих строительство угольных электростанций в развивающихся странах.

Ожидается, что при поддержке HSBC угольные электростанции будут построены в Бангладеше, Китае, Индии, Южной Корее, Индонезии, Японии, Мадагаскаре, Пакистане, Филиппинах, Южной Африке и Вьетнаме.

Согласно отчету, электростанции будут выбрасывать больше загрязняющих частиц в год (оксиды серы и азота, двуокись углерода и др.), чем все угольные электростанции ЕС и Великобритании вместе взятые (по данным за 2019 год).

Кроме того, как сообщил ведущий сотрудник организации Market Forces Адам Мак Гиббон, инвестиции HSBC в строительство огромного количества новых угольных электростанции – насмешка над заявлением компании о поддержке Парижского соглашения по климату. «В преддверии годового общего собрания акционеров и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP-26) HSBC должен объявить о планах по поэтапному отказу от своей доли в угольных компаниях», – добавил он.

По информации Guardian, HSBC предложит специальную резолюцию по изменению климата на годовом общем собрании акционеров в мае, в которой будет представлен следующий этап стратегии банка относительно поддержки своих клиентов в переходе к безуглеродной деятельности, в том числе обязательство прекратить финансирование угольной промышленности.

Как сообщалось, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» заявил, что приоритетом борьбы с изменением климата должно быть прекращение угольной генерации к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 году во всем мире.

Источник: Green Deal

Теги: #выбросы #электростанции #уголь #hsbc #инвестиции
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