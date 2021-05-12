Green Deal

11:42 12.05.2021

Рост мощностей в сфере ВИЭ стал рекордным в 2020 году – МЭА

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Рост мощностей в сфере ВИЭ стал рекордным в 2020 году – МЭА

Рост мощностей в сфере возобновляемой энергетики в 2020 году стал рекордным в этом столетии, что позволяет повысить прогнозы для ветро- и солнечной генерации на ближайшие два года, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Спрос на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) увеличился в прошлом году, в то время как на остальные снизился из-за пандемии COVID-19, которая стала причиной приостановки работы предприятий, отмены авиаперелетов и других поездок, а также самоизоляции людей дома.

Производство электроэнергии на базе ВИЭ в минувшем году подскочило на 45% (на 280 гигаватт), что стало самым значительным повышением с 1999 года, отмечает The Wall Street Journal.

В результате МЭА улучшило прогнозы роста генерации из ВИЭ на 2021-2022 гг. примерно на четверть. Таким образом, ожидается, что в этом году мощности увеличатся на 270 гигаватт, в следующем году – еще на 280 гигаватт.

«Ветряная и солнечная энергия дают нам дополнительные причины для оптимизма в отношении достижения климатических целей, поскольку они бьют рекорды за рекордом», – сказал глава МЭА Фатих Бироль. Он отметил, что миру необходимо более широкое использование низкоуглеродной электроэнергии для того, чтобы достичь целей по сокращению выбросов СО2.

МЭА прогнозирует, что к 2030 году доля ископаемого топлива (уголь, нефть, природный газ) в общем объеме электрогенерации в мире к 2030 году снизится до 76% по сравнению с 81% в 2019 году.

Источник: Green Deal

Теги: #виэ #мощности
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