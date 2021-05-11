Green Deal

18:37 11.05.2021

Электрокары будут дешевле автомобилей с ДВС в Европе к 2027 году – исследование

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Электрокары будут дешевле автомобилей с ДВС в Европе к 2027 году – исследование

Затраты на производство электромобилей в Европе будут ниже затрат на производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2027 году. Электрокары станут дешевле и к 2035 году могут составить 100% новых продаж, говорится в исследовании Bloomberg New Energy Finance.

«Электромобили станут реальностью для всех новых покупателей в течение шести лет. Они будут дешевле автомобилей с ДВС для всех, от мужчины с фургоном в Берлине до семьи, живущей в румынской деревне», – заявила старший директор по транспортным средствам и электрической мобильности компании Transport and Environment Юлия Полисканова.

Сообщается, что автопроизводители массово переходят на электрические и гибридные модели, чтобы снизить средние выбросы до уровня, установленного Европейским союзом в 95 г СО2/км. В противном случае компании могут столкнуться с серьезными штрафами.  

Согласно исследованию, электрический седан, который в 2020 году стоил около 40 тыс евро до вычета налогов, в 2026 году будет продаваться по той же цене, что и модель с ДВС – порядка 20 тыс. евро. Cнижение стоимости аккумуляторов и использование производственных линий, предназначенных для производства электромобилей, в среднем удешевит их покупку даже без субсидий.

Исследователи также прогнозируют, что продажи электромобилей на европейском авторынке могут достичь 100% к 2035 году, если увеличить целевые показатели выбросов углерода в транспортных средствах и активизировать другие меры для стимулирования рынка, такие как более активное распространение зарядных станций для электромобилей.

Как сообщалось, согласно исследованию BСG, почти половина (47%) всех легковых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, будут полностью электрическими или гибридными.

Источник: Green Deal

Теги: #автомобили #электромобили #европа #производство
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