Биометан – возобновляемый газ, который сохранит планету

Автор: Георгий Гелетуха, глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины

(на украинском языке)

Біометан - це газоподібне паливо, отримане з біогазу, концентрація метану в якому становить 95-98%. Він може вироблятися як для споживання в Україні, так і для експорту.

Біометан має суттєву перевагу по відношенню до біогазу. Зараз більшість біогазових установок спершу виробляють біогаз (з концентрацією метану 50-55%), і вже з біогазу виробляють електроенергію і тепло. Розташовані такі біогазові установки в сільській місцевості, наближено до джерел сировини (гній, силос, інші сільськогосподарські відходи та залишки). При цьому значна кількість теплової енергії втрачається, оскільки в сільській місцевості, як правило, відсутні значні споживачі теплової енергії. Відповідно, енергетичне використання біогазу відбувається недостатньо ефективно, а частка вуглецю при цьому лишається значною і може досягати 50%.

Виробництво «очищеного» біометану методом збагачення біогазу дозволяє подавати його у газову мережу, легко транспортувати та виробляти з нього електричну і теплову енергію у місцях, де є гарантоване споживання теплової енергії. Таким чином, ефективність використання енергії біогазу значно підвищується, а викиди СО2 – мізерні.

Біометан як повний аналог природного газу може використовуватися для виробництва теплової і електричної енергії, як паливо для транспорту, а також як сировина для хімічної промисловості. Окрім цього, виробництво біометану відповідає ідеї циркулярної економіки, оскільки воно перетворює потоки відходів, наприклад, побічної продукції сільського господарства або побутових відходів, в енергію, одночасно забезпечуючи рециркуляцію поживних речовин до сільськогосподарських угідь. Загальноприйнята думка експертів – «Біометан – майбутнє біогазу».

Cвітове виробництво біометану вже досягло 5 млрд м3/рік. Лідером з його виробництва на сьогодні виступає Євросоюз – виробництво біометану в Європі існує вже у 18 країнах.

Темп зростання сектору в ЄС – 16%/рік. Наприклад, згідно урядових планів Данії вже в 2035 році природний газ буде повністю заміщено біометаном. Потенціал виробництва біометану в світі складає до 880 млрд м3/рік (близько 25% нинішнього світового споживання природного газу).

Переваги виробництва біометану в Україні

Потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється в 7,8 млрд м3/рік (25% нинішнього споживання природного газу в країні). Наша країна має найбільшу в Європі площу сільськогосподарських угідь, і, відповідно, один з найкращих в світі потенціалів аграрної сировини для виробництва біометану. Часто Україну називають «зеленим Клондайком» для розвитку біоенергетики, в тому числі біометану.

Україна має розвинену мережу газорозподільчих мереж і потужну газотранспортну мережу, що дає можливість виробникам біометану підключитися до газових мереж в більшості місць України. Після завершення діючого контракту з Росією – тобто після 2024 року – відриється можливість додаткового завантаження української ГТС біометаном. Тим часом транспортування біометану газовими мережами і використання біометану в існуючому газовому обладнанні (газові пальники, двигуни, турбіни) не потребує витрат для їх модернізації.

Біометан – один з економічно найефективніших способів декарбонізації енергетики і економіки. Його використання як моторного палива дає можливість сільськогосподарським виробникам отримати власне паливо для транспорту за рахунок відходів залишків власного виробництва. В громадському транспорті він може значно знизити забруднення повітря у великих містах. Його доцільно використовувати не тільки автомобільному, але й у водному і залізничному транспорті, не тільки у стисненому, але й у скрапленому стані.

Крім того, сектор біометану забезпечить значний внесок у виробництво якісних органічних добрив і відродження родючості українських ґрунтів та сприятиме досягненню національної цілі зменшення викидів парникових газів. Буде створений новий, прозорий, інноваційний, експортно-орієнтований сектор економіки зі значною кількістю нових робочих місць (переважно у сільській місцевості) з відповідними сплатами податків.

Біометан та «зелений» водень

Останнім часом спостерігається бум інформації щодо перспектив «зеленого» водню. Ми у свою чергу підтримуємо розвиток водневих технологій як один із напрямів виробництва і використання відновлюваних газів, проте вважаємо, що біометан має не менші перспективи.

По-перше, при транспортуванні одного м3 біометану газопроводом під тиском 60 атмосфер він передає майже у три рази більше енергії, ніж при транспортуванні одного м3 водню. Це фундаментальна перевага біометану.

По-друге, інфраструктура вже на 100% готова до його транспортування і енергетичного використання, оскільки біометан є повним аналогом природного газу. Залишаються незмінними газопроводи, газові котли, газові двигуни, газові електростанції, інше енергетичне обладнання, спроектоване для використання природного газу. У разі масштабного використання «зеленого» водню знадобляться дуже великі інвестиції у модернізацію газових мереж і газового обладнання. За оцінками фінської компанії Wärtsilä Corporation, з урахуванням вартості модернізації газової інфраструктури під використання водню більш рентабельним є конвертація «зеленого» водню у синтетичний метан з використанням існуючої газової інфраструктури.

По-третє, вартість біометану є конкурентною до вартості «зеленого» водню на найближчу перспективу. На сьогодні середня вартість «зеленого» водню становить біля 7 $/кг з перспективою її зменшення до 3 $/кг до 2030 р., 2 $/кг до 2050 року, тоді як середня вартість біометану на сьогодні становить 700 $/1000 м3 з перспективою її зменшення до 650 $/кг до 2030 р., 600 $/1000 м3 до 2050 р. і у майбутньому до 500 $/1000 м3. Іншими словами, на сьогодні біометан приблизно втричі дешевше «зеленого» водню. В 2050 році очікується їх зрівняння по вартості, і лише при зниженні вартості «зеленого» водню нижче за 2 $/кг він може стати дешевшим за біометан.

Найбільші перспективи ми вбачаємо у комбінації переваг обох цих відновлюваних газів. Як це зробити?

1. розмістити поряд установку виробництва «зеленого» водню і біометану;

2. конвертувати водень у біометан, провівши його реакцію з СО2, який виділяється під час виробництва біометану;

3. у газопровід закачувати біометан від біометанового заводу плюс синтетичний метан, у який було конвертовано зелений водень.

Використання такої схеми дозволить додатково до потенційних 7,8 млрд м3/рік біометану долучити 5,6 млрд м3/рік синтетичного метану, який може бути отриманий з відходів СО2 біометанових заводів і «зеленого» водню.

Необхідні законодавчі трансформації

Колективом народних депутатів за участі народного депутата Андрія Жупаніна зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану». Законопроєкт вирішує дві основні задачі:

Вводить у законодавче поле України визначення терміну «біометан» – це біогаз, що за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає нормативно-правовим актам на природний газ для подачі до газотранспортної та газорозподільної системи або для використання в якості моторного палива. Створює «Реєстр біометану» – електронну систему облікових записів, призначену для реєстрації поданого до газотранспортної або газорозподільної системи та відібраного з газотранспортної або газорозподільної системи обсягу біометану, а також для формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або анулювання та надання сертифікатів походження біометану.

Прогнозуємо, що у найближчі роки після його прийняття основна частина виробленого біометану буде експортуватися у країни ЄС, в яких створені більш сприятливі умови для його споживання. По мірі зростання економіки України і добробуту її людей все більша частина виробленого біометану залишатиметься для внутрішнього споживання. Вважаємо вкрай необхідним і актуальним розвиток виробництва біометану в Україні і прийняття для цього проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану» N 5464 від 05.05.2021 р.

Источник: Green Deal