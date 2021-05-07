Генсек ООН призвал прекратить финансирование проектов ископаемых видов топлива

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал международные финансовые учреждения остановить кредитование проектов, связанных с добычей ископаемых видов топлива.

«Такие вложения лишь усугубляют наше затруднительное положение. Они даже не рентабельны. Ископаемые виды топлива сейчас дороже возобновляемых источников энергии. Нам нужно, чтобы акционеры многосторонних банков развития и финансовых институтов работали с руководством этих банков над финансированием низкоуглеродных, устойчивых к изменению климата проектов развития, которые соответствуют цели не превышения 1,5-градусного предела», – заявил генсек на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» в четверг.

Кроме того, Гуттериш призвал лидеров «Большой семерки» взять на себя инициативу и «существенные» обязательства по финансированию борьбы с изменением климата на ближайшие пять лет. Он отметил, что для некоторых стран это может означать удвоение их климатических обязательств.

Глава ООН также указал, что в 2020 году температура планеты была на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. «Это опасно близко к 1,5-градусному пределу, установленному научным сообществом. Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти», – сказал он.

По словам Гуттериша, приоритетом борьбы с изменением климата должно быть прекращение угольной генерации к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 году во всем мире.

Как сообщалось, межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата полагает, что выбросы парниковых газов по сравнению с уровнем 2010 году должны снизиться на 45% к 2030 году. Только таким образом, по их оценкам, человечеству удастся избежать роста мировых температур на 1,5 градуса по Цельсию – цели Парижского соглашения по климату.