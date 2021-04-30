Green Deal

18:06 30.04.2021

ВИЭ-ассоциации категорически против проектов введения акцизного налога на "зеленую" э/э

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ВИЭ-ассоциации категорически против проектов введения акцизного налога на "зеленую" э/э

Введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты, считают ведущие профильные ВИЭ-ассоциации.

Свою позицию Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики и Европейско-украинское энергетическое агентство изложили в обнародованном на своих информресурсах письме от 30 апреля на имя главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Копии письма направлены главе энергокомитета Рады Андрею Герусу, главе финансового комитета Даниилу Гетманцеву и министру финансов Сергею Марченко.

Ассоциации заявляют, что принятие разрабатываемых Минфином изменений в Налоговый кодекс о введении акциза на "зеленую" электроэнергию, размер которого обсуждается на уровне от 3,2% до 40%, фактически будет означать снижение "зеленого" тарифа на размер налога.

В то же время ассоциации обращают внимание, что это будет противоречить гарантиям, предоставленным правительством при подписании 10 июня 2020 года меморандума о взаимопонимании с инвесторами в ВИЭ, подтвержденным принятым 21 июля законом №810-IX об усовершенствовании условий поддержки "зеленой" генерации.

"Меморандумом (…) были четко закреплены предельные уровни снижения "зеленых" тарифов – 7,5% для производства электроэнергии из ветра, а также 10% и 15% для ее производства из солнечного излучения в зависимости от мощности", – отмечают авторы письма.

Они также ссылаются на закон об альтернативных источниках энергии, согласно которому к субъектам хозяйствования, имеющим "зеленый" тариф, на протяжении всего срока его действия применяется то законодательство, которое действовало на момент принятия №810-IX, кроме законодательства, улучшающего условия инвестирования.

"На момент принятия закона №810-IX, вступившего в силу 1 августа 2020 года, согласно налоговому кодексу, реализация электроэнергии из ВИЭ относилась к операциям, не подлежащим налогообложению акцизом", – говорится в письме.

При этом ассоциации обращают внимание, что рассматриваемыми изменениями в налоговый кодек не предусматривается никаких механизмов компенсации затрат ВИЭ-генерации на администрирование и оплату налога.

"Это фактически лишает инвесторов законных прав на инвестиции (в части неполучения ожидаемых доходов) и в зависимости от размера акциза может иметь признаки частичной экспроприации их активов", – подчеркивают они.

Вместе с тем авторы письма напоминают, что государство продолжает нарушать положения меморандума о взаимопонимании, в частности относительно стопроцентного обеспечения расчетов ГП "Гарантированный покупатель" за "зеленую" электроэнергию.

"Мы надеемся, что при рассмотрении указанных инициатив правительство и парламент Украины взвесят все риски от таких решений для имиджа Украины как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны", – подчеркивают профильные ассоциации.

Теги: #ассоциации #налог #виэ #акциз
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