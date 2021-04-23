Green Deal

11:39 23.04.2021

Повышение цены CO2 и "зеленые" инвестиции усилят рост мирового ВВП на 0,7% в год – глава МВФ

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Повышение цены CO2 и "зеленые" инвестиции усилят рост мирового ВВП на 0,7% в год – глава МВФ

Сочетание неуклонно растущих цен на углерод и инвестиций в «зеленую» инфраструктуру может стимулировать рост мирового ВВП более чем на 0,7% ежегодно в течение следующих 15 лет и создать миллионы новых рабочих мест, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева на онлайн-саммите по климату в четверг.

«Поступления от сборов на выбросы углерода могут помочь обеспечить справедливый переход, компенсируя рост цен домохозяйствам и помогая предприятиям и работникам переходить от видов деятельности с высокой углеродоемкостью к низкоуглеродным видам деятельности», — отметила Георгиева.

Кроме того, она предложила ввести минимальный международный уровень цен на углерод для крупных эмитентов в рамках «Большой двадцатки».

«Сосредоточение внимания на минимальной цене углерода для небольшой группы крупных эмитентов может способствовать достижению целей Парижского соглашения, охватывая до 80% мировых выбросов», — заявила глава МВФ.

По ее словам, такой минимальный уровень цен должен быть прагматичным и справедливым, включая дифференцированное ценообразование для стран, находящихся на разных уровнях экономического развития. Это может быть реализовано с помощью налогов на выбросы углерода, систем торговли выбросами или аналогичных мер в соответствии с местными практиками.

Также, согласно данным Георгиевой, средняя мировая цена углерода в настоящее время составляет 2 доллара за тонну и должна вырасти до 75 долларов за тонну к 2030 году, чтобы сократить выбросы в соответствии с целями Парижского соглашения.

Как сообщалось, Европейский Союз в контексте реализации стратегии Green Deal намерен реформировать рынок углерода, что, по словам главы комитета Европарламента по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности Паскаля Канфана, повлечет за собой установление цены около 50 евро за тонну СО2 внутри ЕС.

 

 

 

Теги: #георгиева #со2 #green_deal
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