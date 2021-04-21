Green Deal

14:14 21.04.2021

ЕС закрепил цель по климатической нейтральности до 2050 года

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ЕС закрепил цель по климатической нейтральности до 2050 года

Европейский Союз законодательно закрепил свои амбиции по достижению климатической нейтральности к 2050 году, включая промежуточную цель по сокращению выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году. Подготовленный со-законодателями закон о климатической нейтральности теперь должен быть утвержден Европейским парламентом и Европейским советом для вступления в силу.

«Это знаменательный момент для ЕС. Мы достигли амбициозного соглашения о включении нашей цели по климатической нейтральности в обязательное законодательство в качестве руководства для нашей политики на следующие 30 лет», — заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс по итогам заседания о принятии соответствующего закона ранним утром среды, сообщает пресс-служба.

Цель по сокращению выбросов в масштабах ЕС как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года заменяет предыдущую цель сокращения на 40%. К 2019 году выбросы в ЕС были уже на 24% ниже, чем в 1990 году.

Отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «тепло поприветствовала» заключение соглашения о климатической нейтральности, назвав это ключевым элементом Европейского «зеленого» курса.

«Наше политическое обязательство стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году теперь уже юридическое. Закон о климатической нейтральности ставит ЕС на «зеленый» путь для целого поколения. Это закрепленное обязательство перед нашими детьми и внуками», — сказала глава Еврокомиссии.

Как сообщается, цель на 2030 год закладывает основу для крупного пакета нормативных актов ЕС, который должен быть принят в июне 2021 года для скорейшего сокращения выбросов в этом десятилетии. Они будут включать предложения по обновлению углеродного рынка ЕС, более жесткие стандарты выбросов CO2 для автомобилей и пограничный тариф на импорт углеродоемких товаров (CBAM).

Паскаль Канфан, глава комитета Европарламента по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности, также поприветствовал заключение соглашения, подчеркнув, что «парламент готов на большее, но это хороший компромисс».

«ЕС сделает в два раза больше до 2030 года, чем он сделал за последние 10 лет», — добавил Канфан, передает Euronews.

Вместе с тем группа «Зеленых» в Европарламенте заявила о недостаточной амбициозности соглашения, рискующей подорвать стратегию Green Deal. «Не сумев зафиксировать серьезную климатическую цель без учета уловок в Европейском законе о климатической нейтральности, Green Deal не соответствует громким выступлениям Комиссии Урсулы фон дер Ляйен», — сказал Майкл Блосс, переговорщик от «Зеленых» в Европарламенте, сообщается в пресс-релизе «Зеленых» в среду.

Напомним, что в октябре 2020 года Европарламент проголосовал за обновление целевого показателя ЕС по климату на 2030 год, поддержав сокращение выбросов парниковых газов на 60% к концу десятилетия по сравнению с 1990 годом.

Согласно Euractiv, Европейская комиссия согласилась рассмотреть вопрос об увеличении доли поглотителей углерода, чтобы поднять климатические амбиции ЕС до 57% к 2030 году, хотя это не прописано в законе.

Также Еврокомиссия сообщила о создании Европейского научного консультативного совета по изменению климата, который будет предоставлять политикам независимые научные консультации относительно согласования политики ЕС с целями по достижению климатической нейтральности.

Теги: #ес #климатическая_нейтральность #green_deal
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