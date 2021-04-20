Солнечные электростанции в 2020г произвели в 2 раза больше э/э чем ветровые при превышении установленной мощности СЭС над ВЭС в 5 раз − УВЭА

Ветровые электростанции (ВЭС) в Украине в 2020 году произвели 3,304 млрд кВт-ч электроэнергии, что почти в два раза меньше, чем солнечные (СЭС) – 6,844 млрд кВт-ч, в то время, как установленная мощность ВЭС на начало 2021 года составляла 1,314 ГВт и была в пять раз меньше, чем СЭС – 6,872 ГВт.

Такие данные содержатся в презентации председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрея Конеченкова, представленной в ходе конференции "Переход от "зеленого" тарифа к рыночным условиям" во вторник.

По информации УВЭА, по состоянию на 1 апреля 2021 года общая установленная мощность ВЭС в Украине возросла с 1,314 ГВт до 1,4521 ГВт за чет сооружения новых объектов.

По словам участников рынка, именно проблема существенного перекоса структуры возобновляемых мощностей в пользу СЭС является ключевой проблемой в балансировании Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

ВЭС, в отличие от СЭС, обладают более равномерным графиком суточной нагрузки, гораздо более высоким коэффициентом использования установленной мощности (КИУМ) и отличаются увеличением производства э/э в зимний период, когда возрастает энергопотребление.

В условиях равномерного размещения объектов ветровой генерации на территории страны с учетом оптимальных ветряных потоков потребности в балансировании ВЭС посредством пиковых и замещающих мощностей минимизируются.

В то же время СЭС характеризуются более быстрыми сроками строительства и окупаемости, что и обусловило повышенный интерес инвесторов в Украине именно к реализации проектов в солнечной генерации.

Как сообщил в ходе конференции заместитель министра энергетики Юрий Бойко, с внедрением аукционов по сооружению ВИЭ Украине удастся наладить приоритетное развитие ветровой и биогенерации.