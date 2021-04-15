Green Deal

10:52 15.04.2021

Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

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Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) подписали меморандум для реализации новых инвестиционных проектов: компания планирует инвестировать около $1 млрд в новые проекты по экологической модернизации и развитию производства.

Согласно пресс-релизу Минэкономики, меморандум в среду подписали министр Игорь Петрашко и генеральный директор АМКР Мауро Лонгобарди.

При этом уточняется, что новая инвестпрограмма АМКР "Стальной миллиард" сосредоточится на снижении воздействия производства на окружающую среду, устойчивом развитии предприятия и внедрении принципов циркулярной экономики: экономного и повторного использования ресурсов и переработки отходов производства.

"ArcelorMittal - крупный инвестор в нашу экономику, экспортер и работодатель. Сегодня мы достигли договоренности о том, что компания существенно увеличит объем инвестиций в Украину, а также внедрит современные и экологичные технологии производства в металлургии, является одной из стратегических отраслей экономики. Мы ожидаем постепенного восстановления инвестактивности в стране после кризисного 2020 года, и сотрудничество с крупнейшим мировым производителем стали послужит мощным сигналом инвесторам о том, что время инвестировать в Украину пришло", - прокомментировал событие министр, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь гендиректор АМКР отметил, что компания за 15 лет работы в Украине вложила более $5 млрд в развитие производства, и сейчас предлагает новую программу "Стальной миллиард", согласно которой около $1 млрд будет инвестировано в экомодернизацию.

"Мы продолжаем внедрять крупные инвестпроекты и постепенно идем к трансформации АМКР в современное европейское производство. "Стальной миллиард" - это наша новая программа для Украины, которая профинансирует внедрение технологий "зеленой металлургии" и проекты по уменьшению углеродного воздействия. Это в полной мере соответствует стратегии группы ArcelorMittal по достижению углеродной нейтральности. Отмечу, что сталь уже имеет более низкий углеродный след, чем другие материалы: ни один другой материал не имеет таких возможностей для восстановления и повторного использования. Инициативы, которые мы подтверждаем меморандумом сегодня, являются прогрессивным шагом в украинской промышленности. Рассчитываем на содействие и всестороннюю поддержку государства на этом пути, - сказал Лонгобарди.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 апреля провел встречу с Лакшми Митталом, на которой присутствовали вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко и представители министерств.

Глава украинского правительства приветствовал подписание меморандума между Минэкономики и АМКР по поддержке инвестпроектов на период 2022-2032 годов. Шмыгаль подчеркнул, что подписание меморандума стало возможным благодаря закону, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским о "Государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

"Вместе с президентом и парламентом мы запустили эффективные инструменты, которые повышают инвестпривлекательность Украины. Сегодняшний меморандум - это один из первых успешных примеров, когда крупная международная компания планирует воспользоваться соответствующими инструментами и увеличить инвестиции и количество рабочих мест в Украине", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что согласно меморандуму, значительная часть инвестиций будет касаться проектов, которые уменьшают негативное влияние на окружающую среду. При этом премьер-министр поблагодарил руководство компании за социально важные инициативы, развитие медицины и поддержку громад, где расположено производство.

"Правительство призывает социально ответственный бизнес присоединяться к государственным инициатив в Украине, когда инвесторы становятся не только деловыми партнерами государства и общин, а также активно приобщаются к развитию региона, где они работают. Правительство со своей стороны готово всесторонне способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений и продолжит работать над улучшением инвестклимата", - отметил премьер-министр.

Меморандум предусматривает следующие направления развития и инвестиций: "Зеленая металлургия", которая способствует меньшему загрязнению и уменьшению углеродного воздействия; устойчивое развитие добычи железной руды - продолжение на 30 лет перспектив добывающей деятельности; создание новых производств, в частности прокатного и пруткового станов; модернизация существующих объектов; циркулярная экономика и управление отходами (утилизация биомассы, упорядочения выбросов СО2, переработка шлаков и шламов).

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным директором ArcelorMittal Лакшми Митталом, в ходе которой стороны обсудили развитие "зеленой" металлургии и увеличение инвестиций в Украину, с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами.

Как сообщила пресс-служба президента в среду, компания как крупнейший иностранный инвестор в Украине и один из крупнейших производителей стали в мире начнет в нашей стране инвестпрограмму "Стальной миллиард", предусматривающую инвестиции в объеме почти $1 млрд в экомодернизацию производства стали в Кривом Роге.

"Инвестиции в украинскую экономику и экологию - это позитивный сигнал для всех инвесторов, которым мы будем оказывать всестороннюю поддержку", - отметил Зеленский.

Он также указал на необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства, которые являются наибольшими загрязнителями. Компания подтвердила готовность завершения этой программы до конца 2023 года.

Во встрече приняли участие первый помощник президента Сергей Шефир, заместители руководителя Офиса президента Игорь Жовква и Юлия Свириденко, директор АО "Гелиос" Ростислав Шурма, генеральный директор ArcelorMittal СНГ Виджай Гоял, генеральный директор ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобарди.

Ранее гендиректор АМКР Лонгобардо заявлял, что АМКР намерен в 2021-2023 годах осуществить капинвестиции более $600 мм в три крупных проекта: строительство фабрики окомкования для производства окатышей, реконструкция ДП-9 и реконструкция системы очистки отходящих газов в конвертерном цехе.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #инвестиции #экомодернизация #arcelormittal #минэкономики
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