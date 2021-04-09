Украина может потерять EUR700 млн от снижения экспорта и выпуска металлопродукции из-за ограничений СВАМ – исследование ГМК-центр

Украина может потерять EUR700 млн вследствие ограничений на поставку украинской металлопродукции в рамках введения Евросоюзом механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), прогнозируется в исследовании информационно-аналитический центра GMK Center, обнародованного в ходе круглого стола "Влияние СВАМ на металлургию Украины" в пятницу.

Согласно пресс-релизу, в начале марта 2021 года Европейский парламент одобрил резолюцию о введении Carbon Border Adjustment Мechanism (СВАМ). Европейский Союз рассматривает СВАМ как специальный фискальный инструмент, который заставит производителей импортной продукции платить такую же цену за выбросы СО2, которую платят европейские производители. Официальное предложение по CBAM от Еврокомиссии, как ожидается, появится уже к концу второго квартала 2021 года. Ввести в действие CBAM планируется не позднее 2023 года.

Согласно исследованию аналитиков GMK Center, негативное влияние на металлургию Украины от введения Евросоюзом СВАМ может достигать EUR700 млн, или в 0,5% внутреннего валового продукта по сравнению с 2019 годом.

"Металлургическая отрасль Украины будет одной из самых пострадавших в результате введения СВАМ. Это произойдет из-за наших тесных партнерских отношений с ЕС. Ведь на европейский рынок отечественные металлурги поставляют 26% товарной продукции, а это больше, чем на наш внутренний рынок. Наши конкуренты не имеют такой высокой зависимости от рынка ЕС. Введение СВАМ будет означать снижение конкурентоспособности украинского экспорта, убытки для отечественной экономики, разрыв производственных цепочек между европейскими и украинскими предприятиями", – констатирует директор GMK Center Станислав Зинченко.

По его словам, ежегодные потери экспорта украинской металлургии от введения Евросоюзом СВАМ оцениваются в EUR155-200 млн в год в зависимости от сценария. Также это снизит финансовые результаты отрасли на EUR105-200 млн в год.

Под действие СВАМ подпадает около EUR2,5 млрд металлургического экспорта в год. Точные масштабы ущерба для национальных производителей зависят от формы реализации СВАМ.

"Сейчас рассматриваются два основных сценария применения СВАМ: с предоставлением бесплатных квот на выбросы для производителей импортной продукции (сценарий №1), без предоставления бесплатных квот для импорта с одновременной отменой бесплатных квот для производителей в ЕС (сценарий №2). Сценарий №2 предполагает в разы большие суммы платежей за СВАМ и является наименее приемлемым для производителей импортной продукции, в частности украинских", – отметил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Внедрение СВАМ значительно сильнее повлияет на украинских производителей, чем на компании из стран-конкурентов. Зависимость украинских производителей стали от рынка ЕС в 2,5 раза выше, чем у производителей России, в 5,7 раз выше, чем у металлургов Южной Кореи, в 11 раз выше, чем у производителей Индии.

В результате действия "углеродного налога" можно ожидать уменьшения объема производства чугуна на 500 тыс. тонн ("минус" 2,5% относительно уровня 2019 года) и длинного проката (в т. ч. квадратной заготовки) – на 110 тыс. тонн ("минус" 1,4%).

По словам Тарасенко, также это может привести к снижению объема капитальных инвестиций в размере до EUR130 млн в год ("минус" 12% относительно уровня 2019 года). В долгосрочной перспективе это будет означать хроническое отставание в инвестициях и проигрыш в конкурентоспособности.

"СВАМ к Украине применяться не должен, поскольку мы уже приняли на себя цели European Green Deal. Исключение Украины из-под действия СВАМ – наоборот, будет стимулом для украинской экономики", – резюмирует Зинченко.

В ходе обсуждения исследования, в частности, менеджер по международным отношениям "Метинвеста" Андрей Криль констатировал, что данное исследование является первым концентрированным взглядом влияния CBAM на украинскую металлургию.

"Конечно, нас вопрос CBAM беспокоит, как это будет развиваться. И хорошо, что есть дискуссионные взгляды: какие будут последствия в ближайшей и долгосрочной перспективе. И мы рассчитываем на то, что украинские правительство будет занимать проактивную позицию в дискуссии с Еврокомиссией, так как на наш взгляд, есть много предпосылок, которые позволяют вести диалог между Украиной и Брюсселем с учетом применения особенных условий СВАМ к Украине в рамках ассоциации с ЕС. Поэтому поле для работы достаточно большое", - подчеркнул представитель "Метинвеста".

Директор по корпоративным коммуникациям DCH Steel Максим Минюшкин солидарен с позицией "Метинвеста".

В свою очередь президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков оценил исследование как "хороший расчет", выразив пожелание, чтобы подобные исследования были проведены в Украине отраслевыми ассоциациями или Министерством экономики, чтобы оценить риски.

"Мы все увидели, что риски огромные. Кроме тех, рисков, которые были просчитаны, озвучивались риски хронического недофинансирования и проигрыша конкурентной борьбы. Также было сказано, что введение CBAM увеличит конкуренцию на всех других рынках, так как вся продукция, которая будет вытеснена из Европы, уйдет на те рынки, на которых мы конкурируем", - сказал Каленков.

Как сообщалось, 10 марта Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении CBAM – соответствующий законопроект парламентарии планируют рассматривать уже в июне. Глава комиссии по окружающей среде в Европарламенте Паскаль Канфан ранее в интервью французской газете Ouest-France заявил, что ЕС рассчитывает ввести CBAM с 1 января 2023 года.

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