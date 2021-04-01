VR Capital намерена инвестировать 75 млн евро в три проекта ВЭС в Одесской области

Объем планируемых VR Capital инвестиций в запуск трех ветроэнергетических станций в Одесской области суммарной проектной мощностью 49,5 МВт составит 75 млн евро, сообщила компания в четверг.

Согласно сообщению, после разрешения Антимонопольного комитета, 31 марта в Одессе были осуществлены три сделки купли-продажи корпоративных прав в ООО «Арцизская ВЭС», ООО «Арцизская ВЭС 2» и ООО «Кийская ВЭС», в результате которых компания получила все 100% этих прав.

В сообщении указывается, что продавцом 68,61% выступил корпоративный инвестиционный фонд (КИФ), принадлежащий собственнику ГК «Метрополия» Виктору Куртеву, продавцами 31,39% выступили Юрий Костробий и Оксана Козачок, в 2020 году осуществляющие промежуточное финансирование проектов на стадии девелопмента.

После продажи трех ВЭС ГК «Метрополия», осуществившая девелоперскую часть проектов, в частности, проектов землеотвода, прохождения процедуры оценки влияния на окружающую среду, заключение предварительных договоров с ГП «Гарантированный покупатель», продолжит техническое сопровождение проектов до введения их в коммерческую эксплуатацию в 2022 году, отметили в VR Capital.

Как сообщалось, 25 марта Антимонопольный комитет Украины дал разрешение Elementum (Ukraine) II Limited (Лондон, Великобритания), которая входит в международную компанию по управлению активами VR Capital Group (США/Великобритания) Ричарда Дейтца, на приобретение более 50% в трех проектах ветровых электростанций (ВЭС) – в ООО «Арцизская ВЭС» (Арциз), ООО «Арцизская ВЭС — 2» (пгт Суворово) и ООО «Килийская ВЭС» (Килия, все – Одесская обл.).

Конечными бенефициарами этих компаний являются экс-член набсовета Укрэксимбанка Юрий Костробой и Оксана Козачок.

Elementum Energy Ukraine принадлежит 28 СЭС мощностью 536 МВт. В 2019 году Дейтц в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил, что VR Capital Group также изучает возможность инвестирования в ветроэнергетику Украины.

Elementum в настоящее время строит ВЭС в Одесской области. Ввод в эксплуатацию ее первой очереди был запланирован на первый квартал 2021 года (40 МВт), второй – на первое полугодие 2022 года (60 МВт).