Оккупанты за сутки нанесли 380 ударов по 8 городам и селам Запорожской области – глава ОВА

Оккупанты за сутки нанесли 380 ударов по 8 городам и селам Запорожской области, есть разрушения жилых домов и инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в сводке во вторник утром.

"380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток", - сказано в его телеграм-канале.

По словам Федорова, военнослужащие РФ осуществили 4 авиационных удара и 3 РСЗО-обстрела пришлись по Роботино и Малой Токмачке, 97 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

Также 276 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Вербового и Новоданиловки.

Поступило 44 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

"Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.