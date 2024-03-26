Події

07:33 26.03.2024

Оккупанты за сутки нанесли 380 ударов по 8 городам и селам Запорожской области – глава ОВА

1 хв читати
Оккупанты за сутки нанесли 380 ударов по 8 городам и селам Запорожской области – глава ОВА

Оккупанты за сутки нанесли 380 ударов по 8 городам и селам Запорожской области, есть разрушения жилых домов и инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в сводке во вторник утром.

"380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток", - сказано в его телеграм-канале.

По словам Федорова, военнослужащие РФ осуществили 4 авиационных удара и 3 РСЗО-обстрела пришлись по Роботино и Малой Токмачке, 97 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

Также 276 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Вербового и Новоданиловки.

Поступило 44 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

"Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

 

Теги: #обстрел #запорожская_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:20 12.03.2024
Противник продовжує обстрілювати Херсонську область, загинув один цивільний, ще трьох поранено

Противник продовжує обстрілювати Херсонську область, загинув один цивільний, ще трьох поранено

08:31 02.03.2024
Минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Херсонської області

Минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Херсонської області

20:12 25.02.2024
Росіяни обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега

Росіяни обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега

08:22 13.02.2024
За добу окупанти завдали 127 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, дві людини поранені, є руйнування

За добу окупанти завдали 127 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, дві людини поранені, є руйнування

20:44 01.01.2024
У результаті обстрілу передмістя Херсона постраждала жінка

У результаті обстрілу передмістя Херсона постраждала жінка

08:59 12.12.2023
Ворог за добу завдав 74 удари по населених пунктах Запорізької області

Ворог за добу завдав 74 удари по населених пунктах Запорізької області

21:01 08.12.2023
У Херсоні після ворожого обстрілу виникли перебої з електрикою

У Херсоні після ворожого обстрілу виникли перебої з електрикою

08:55 21.11.2023
У результаті обстрілу прикордонної Козачої Лопані загинув мирний житель

У результаті обстрілу прикордонної Козачої Лопані загинув мирний житель

20:18 16.11.2023
Херсон під обстрілом росіян, уже троє постраждалих, серед них 15-річний підліток

Херсон під обстрілом росіян, уже троє постраждалих, серед них 15-річний підліток

19:19 06.11.2023
У Херсонській ТГ унаслідок обстрілу постраждали четверо людей

У Херсонській ТГ унаслідок обстрілу постраждали четверо людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО за ніч ліквідувала 12 ударних БПЛА з 12

ВИБУХ У ХАРКОВІ – МЕР МІСТА

Зеленський: Якщо Путіна не стане, запит на насильство і терор зникне разом із ним - бо це його запит

Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ

ОСТАННЄ

ППО за ніч ліквідувала 12 ударних БПЛА з 12

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь і громади Дніпропетровської області, є постраждала

Окупанти за добу завдали 380 ударів по восьми містах і селах Запорізької області

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 57 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 59 авіаударів

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

26 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Електромобіль Xiaomi коштуватиме менше ніж $69,4 тис.

Закони ЄС про відновлення природи опинилися під загрозою зриву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА