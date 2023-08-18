18 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 541 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 541 RUSSIAN AGRESSION

18 серпня відзначають Всесвітній день дослідження раку молочної залози, День протизаплідних пігулок, День "Ніколи не здавайся", День усміхнених янголів, День інтуїтивної прозорливості, День відкриття гелію і День спільної мови.

У США - День подружніх пар, День чоловічої стрижки, День державності штату Гаваї, День пирога з морозивом, День поганих віршів. У Таїланді - День науки. У Канаді - парад "Золотого кубка". У Німеччині - фестиваль Дрездена.

Православна церква вшановує пам'ять святого Євстигнія, пам'ять Святої Нонни - матері Григорія Богослова.

Всесвітній день дослідження раку молочної залози

Щорічно 18 серпня відзначається Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Його створили для підвищення обізнаності про провідний тип раку у жінок і для того, щоб позначити важливість досліджень, спрямованих на запобігання хворобі.

Як випливає з назви, рак молочної залози розвивається з тканини молочної залози. Оскільки груди є і в жінок, і в чоловіків, рак молочної залози може вразити будь-кого, незалежно від статі. Однак у жінок більше тканини молочної залози, ніж у чоловіків, і на них припадає 99% усіх випадків раку молочної залози.

Рак молочної залози має два основні фактори ризику: приналежність до жіночої статі та похилий вік. Хоча генетика може відігравати роль у розвитку раку молочної залози, вона є основною причиною захворювання лише в 5-10% усіх випадків. Інші фактори ризику – це паління, вживання алкоголю, ожиріння, відсутність фізичних вправ, гормональні зміни (включно із замісною гормональною терапією), певні захворювання, відсутність дітей або народження першої дитини в більш пізньому віці та інші.

Загалом показники виживання за раку молочної залози відносно високі у пацієнтів, діагностованих на ранніх стадіях, і продовжують зростати. Це стало можливим завдяки дослідженням раку молочної залози, які допомагають знайти більш ефективні способи запобігання, виявлення та лікування цього виду раку. Однак кінцевою метою досліджень раку молочної залози є пошук ліків від хвороби, які допоможуть усім, у кого діагностовано рак молочної залози, незалежно від їхньої статі та віку.

День протизаплідних таблеток

День протизаплідних таблеток - це можливість визнати і зрозуміти важливість протизаплідних таблеток для репродуктивного здоров'я. Вони здійснили революцію у сфері планування сім'ї та жіночого здоров'я, пропонуючи ефективний, безпечний і зручний метод запобігання вагітності.

День відкриття гелію

Гелієм наповнені повітряні кульки, які можуть літати, а також він дивовижним чином впливає на людський голос. Цими фактами обмежуються знання про гелій переважної більшості людей, а між тим, це дуже цікавий хімічний елемент, який має більш важливе значення.

Гелій посідає друге місце після водню за поширенням у Всесвіті - 24% космічної маси складається саме з гелію. Відкриття гелію відбулося в середині XIX століття, і відтоді він знайшов застосування в промисловості, авіації, електроніці, медицині та інших сферах людської діяльності.

Ще цього дня:

1920 - Ратифіковано 19-ту поправку до Конституції США, яка надала право голосувати жінкам;

1941 - Працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зони та червоноармійців;

1941 - НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР;

1962 - Рінго Стар уперше виступив як ударник гурту "Бітлз";

1992 - Засновано Почесну нагороду Президента України, першу нагороду незалежної України (із 1996 - орден "За заслуги");

2006 - У Києві розпочався IV Всесвітній форум українців.

Церковне свято

Святий Євсигній, пам'ять якого вшановується сьогодні, народився в Антіохії в середині 3 століття. Протягом шести років він служив у римських військах - при імператорах Діоклетіані, Максиміліані Геркулі, Констанції Хлрої, Костянтині Великому. За переказами, одного разу Євсигній став свідком явлення на небі Хреста, складеного із зірок. Цей знак обіцяв йому перемоги у всіх битвах.

У старості святий залишив службу і повернувся на батьківщину, де проводив час у молитвах, пості та відвідуванні храмів. Коли на престол зійшов Юліан Відступник, який спробував відродити язичництво, Євсигнія за доносом привели до нього на суд. Святий викрив імператора в злочинах проти Христа і поставив йому за приклад іншого правителя - Костянтина Великого, який був добрим християнином. Євсигнію на той час було вже 110 років, проте розгніваний Юліан не пощадив його старості й наказав стратити.

Іменини: Вікентій, Дар'я, Євдокія, Євстигній, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна.