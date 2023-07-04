Украинские войска имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении - спикер Генштаба ВСУ

Севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его из ранее захваченных рубежей, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

"Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — цитирует Ковалева Military Media Center в Telegram-канале.

В Генштабе отметили, что "противник оказывает яростное сопротивление, терпит огромные потери", продолжаются тяжелые бои.

В то же время, украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.