Кулеба: Працюємо, щоб "дипломатична земля" під ногами росіян у ці дні палала

Уся дипломатична команда президента України Володимира Зеленського і він особисто працюють над тим, щоб у ці дні "дипломатична земля" під ногами росіян палала, і так і буде, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Уся дипломатична команда президента Зеленського і він особисто працюють над тим, щоб у буквальному сенсі в ці дні "дипломатична земля" під ногами росіян палала. І так і буде. Будуть рішення про санкції потужні, будуть рішення про зброю", - сказав Кулеба у відеозверненні з кулуарів ООН, оприлюдненому у фейсбуці.

Міністр додав, що також у рамках візиту проводить зустрічі з деякими колегами з країн, які постачають Україні озброєння, для прискорення цього процесу.

Міністр додав, що також у рамках візиту проводить зустрічі з деякими колегами з країн, які постачають Україні озброєння, для прискорення цього процесу.

"Учора, сьогодні і завтра працюємо і вдень і вночі з усіма країнами-членами ООН. Є ключове питання - резолюція Генасамблеї, нам потрібні максимальні голоси. Для цього потрібно працювати з кожним", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що РФ робить усе для того, щоб "збити кількість голосів і завалити резолюцію".

"Білорусь їм вирішила підіграти і, власне, від російського імені внесла свої поправки до резолюції. Велика напруга, але працюємо. Працюємо з кожною країною незалежно від регіону, її розміру і впливу на міжнародній арені", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що кожен голос важливий, і сьогодні на табло ГА ООН висвітиться результат голосування.

"Упевнений, ми переможемо всі процедурні спроби РФ завалити це. Коли висвітиться результат голосування - це і буде картина світу", - заявив він.

Міністр додав, що 24 лютого буде рік від початку повномасштабного вторгнення РФ, але насправді вже 9-й рік триває війна, розпочата Росією проти України.

"Ви побачите, вже можете бачити, що весь світ насправді з нами, в тій чи іншій формі. Хтось більш відкрито, хтось менше, але Росія в глобальному масштабі... і ті, хто голосує разом із нею, перебувають у глобальній ізоляції", - сказав Кулеба.