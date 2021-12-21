Трамп планирует провести пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия его сторонниками

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал провести пресс-конференцию 6 января 2022 года - в первую годовщину протестов и беспорядков у Капитолия, сообщает The Hill.

"Я проведу пресс-конференцию в Мар-а-Лаго 6 января, чтобы обсудить некоторые вопросы", - заявил Трамп.

Он отметил, что будет говорить о результатах выборов 2020 года - "причине протестов 6 января у Капитолия".

По словам Трампа, 6 января 2021 года состоялись не беспорядки у Капитолия, а протест американцев против "сфальсифицированных результатов выборов" президента США 2020 года, по итогам которых он проиграл нынешнему президенту Джо Байдену.

"Это был невооруженный протест против сфальсифицированных выборов", - сказал он.

Во время протестных акций 6 января этого года сторонники Дональда Трампа, смяв кордоны полиции, ворвались в здание Капитолия, где проходило объединенное заседание обеих палат американского Конгресса, сертифицирующее результаты голосования Коллегии выборщиков, отдавшей победу Джо Байдену.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Более 560 человек были арестованы.