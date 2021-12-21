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19:21 21.12.2021

После Нового года в Украине возможен рост заболеваемости COVID-19 - аналитики

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После Нового года в Украине возможен рост заболеваемости COVID-19 - аналитики

Рост новых случаев начнется уже после новогодних праздников, а пиковые месяцы пандемии придутся на конец февраля-марта 2022 года, считают аналитики Украинского центра здравоохранения (UHC).

"Тип "Омикрон", даже попав в нашу страну, не успеет "выжать" предыдущий штамм из доминирующей позиции. Уровень вакцинации и перенесенных инфекций будет недостаточным для того, чтобы повлиять на течение волны. Поэтому следует ожидать подобное осени количество больных, уровня госпитализаций и летальных случаев", - сообщил UHC агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-релизе во вторник.

По их подсчетам, в весеннюю волну 2022 года может заболеть дополнительно 1,3 млн украинцев, умереть - 40 тыс. Всего в течение года на COVID-19 переболеют 3-3,3 млн украинцев. При этом пережить новые вспышки заболеваемости не смогут от 65 тыс. до 110 тыс. человек.

По прогнозу аналитиков UHC, по охвату вакцинации против COVID-19 к осени-2022 Украина будет с 51% и 50% вакцинированных граждан одной и двумя дозами соответственно.

"В начале и в пик волны вакцинация несколько оживится. В этот период максимальные недельные значения достигнут ориентировочно 350 тыс. вакцинаций первыми дозами в неделю. В конце ноября - в течение декабря 2022 года темпы сильно спадут, до 50 и менее тыс. прививок первыми дозами в неделю", - прогнозируют аналитики UHC.

Кроме того, в UHC допускают три сценария развития ситуации с COVID-19: адаптация, стагнация и обострение.

Адаптация, по мнению аналитиков UHC, приведет к большему количеству случаев заболеваемости, но менее тяжелому течению болезни и более низкой летальности. Люди продолжат жить с COVID-19, как привыкли жить с сезонным гриппом.

В то же время по сценарию стагнации аналитики UHC считают, что адаптация вируса не произойдет, но и более серьезных штаммов не появится. Осенью 2022-го Украина переживет волну заболеваемости, подобную осени 2021 года, но уровень вакцинации уже будет достаточен, чтобы несколько повлиять на госпитализацию и летальность.

Вместе с тем, в случае сценария обострения, по мнению аналитиков UHC, одна из мутаций приведет к появлению более агрессивного штамма вируса, который будет порождать больше инфицированных и будет более летальным, чем предыдущие. При этом вакцинация может оказаться малоэффективной против него.

Теги: #коронавирус #прогноз #украина
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