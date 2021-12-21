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17:28 21.12.2021

Комиссия огласила оценки собеседования кандидатов на админдолжности в САП и подсчитывает итоговый результат

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Комиссия огласила оценки собеседования кандидатов на админдолжности в САП и подсчитывает итоговый результат

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) огласила баллы по итогам собеседований с детективом НАБУ Александром Клименко и прокурором Офиса генпрокурора Андреем Синюком, которые претендуют на пост главы САП.

Каждый член комиссии огласил свои оценки по итогам собеседования с двумя кандидатами на должность руководителя 5-го отдела САП и двумя – на пост руководителя САП. Кандидаты оценивались по критериям аналитического мышления, лидерства, профессиональной этики и эффективности коммуникации.

Некоторые члены комиссии предлагали перенести заседание, чтобы подсчитать баллы, но представители международного сообщества в комиссии предложили незначительный перерыв и оглашение итоговых результатов без промедлений, было принято решение о 15-минутном перерыве.

Заседание комиссии проходит в онлайн-формате и транслируется на YouTube-страничке конкурсной комиссии.

Как сообщалось, во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования были продолжены.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Теги: #сап #конкурс #кадры
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