Каждому близкому родственнику погибшего в катастрофе МН17 должно быть выплачено EUR40 тыс – генпрокурор Нидерландов

Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом МН17 считает, что сумма, которая должна быть выплачена каждому, у кого в этой катастрофе погиб родной и близкий человек, должна составить EUR40 тысяч.

"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим - ИФ), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тыс евро", - заявила генеральный прокурор Биргит ван Руссел (Birgit van Roessel), выступая в обвинительным заключением во вторник в судебном процессе, который проходит в Схипхоле.

Ван Руссел продолжила, что второй категории, к которой относятся дети и родители, которые не жили вместе с погибшим, должно быть выплачено по EUR35 тысяч, а третьей категории, к которой относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и семьи супругов, которые проживали с погибшим – EUR30 тыс.

"Эта сумма применяется к каждому, кто потерял близкого. В иске, который мы передадим суду завтра, мы конкретизируем по каждой категории, кто к какой категории относится. В случае, если родные потеряли нескольких близких, может быть разрешено умножение этой суммы (на количество погибших)", - добавила генпрокурор.

Она также сообщила, что следствие считает необходимым передать обломки сбитого Боинга Малазийским авиалиниям, равно как и кабину пилотов, которая была реконструирована для восстановления картины повреждений.

"В отношении обломков ракеты, которая принадлежала российской армии, то они должны быть конфискованы. Ракета официально не принадлежала обвиняемому Гиркину. Это была ракета российских Вооруженных сил, и она может быть конфискована, потому что российские вооруженные силы знали, что Гиркин и другие обвиняемые используют ракету, чтобы сбивать самолеты", - считает обвинение.

Как ожидается, в среду прокурор объявит свое требование приговора четырем обвиняемым - трем гражданам РФ и одному гражданину Украины: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Все четверо привлекаются к ответственности за то, что стали причиной крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 пассажиров, что наказуемо ст.168 Уголовного кодекса и за убийство 298 пассажиров рейса MH17, что наказуемо ст.289 Уголовного кодекса.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.