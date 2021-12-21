События

15:21 21.12.2021

Почти 35% украинцев сегодня не поддержали бы ни Майдан, ни Антимайдан - опрос

1 мин читать
Почти 35% украинцев сегодня не поддержали бы ни Майдан, ни Антимайдан - опрос

По прошествии 8 лет с событий Евромайдана более трети украинцев не поддержали бы сегодня ни сторонников, ни противников акций протеста – 34,8%.

Согласно опросу, проведенному Центром "Социальный мониторинг" на сегодняшний день сторонниками Майдана остаются 22,1% опрошенных украинских граждан, 19,2% считают себя сторонниками Майдана, но с некоторыми условиями (или при определенных обстоятельствах).

Противниками Майдана и сторонниками Антимайдана назвали себя 8,4% опрошенных, а 6,8% относят себя к противникам Майдана, однако с некоторыми условиями (или при определенных обстоятельствах).

Затруднились ответить на вопрос социологов 8,8% респондентов.

Однозначными сторонниками Майдана назвали себя 40,8% респондентов на Западе Украины, в центре – 29,4%, на востоке – 7,8%, на Донбассе – 5,3%, на юге страны – 10,5%, в г. Киев – 25,7%.

Однозначными противниками Майдана – сторонниками Антимайдана в настоящее время себя считают 0,7% респондентов на Западе Украины, 4% в центре, 17,4% на востоке, 11% на Донбассе, 15,1% на юге и 7,2% в Киеве.

Опрос был проведен 28 ноября – 10 декабря методом индивидуального интервью face-to-face. Было опрошено 10 000 респондентов. Стандартное отклонение 0,6 – 1%.

Теги: #акции_протеста #майдан #соцопрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:37 21.12.2021
Более 45% украинцев выступают за внеблоковый статус страны - опрос

Более 45% украинцев выступают за внеблоковый статус страны - опрос

15:09 17.12.2021
Треть украинцев считает главными событиями 2021 года пандемию и вакцинацию - соцопрос

Треть украинцев считает главными событиями 2021 года пандемию и вакцинацию - соцопрос

10:46 17.12.2021
В Украине отношение к РФ уже более года остается хуже, чем в РФ к Украине – соцопросы

В Украине отношение к РФ уже более года остается хуже, чем в РФ к Украине – соцопросы

12:57 16.12.2021
В существовании конфликта между Кличко и Зеленским убеждены 62% киевлян – опрос "Рейтинга"

В существовании конфликта между Кличко и Зеленским убеждены 62% киевлян – опрос "Рейтинга"

21:06 01.12.2021
Акция с Майдана Независимости в Киеве переместилась к Офису президента

Акция с Майдана Независимости в Киеве переместилась к Офису президента

19:16 01.12.2021
В центре Киева проходит несколько акций с призывами к власти

В центре Киева проходит несколько акций с призывами к власти

15:43 21.11.2021
Массовая акция против коронавирусных ограничений проходит в Брюсселе

Массовая акция против коронавирусных ограничений проходит в Брюсселе

15:05 21.11.2021
В Нидерландах арестовали более 30 человек в нескольких городах в ходе беспорядков

В Нидерландах арестовали более 30 человек в нескольких городах в ходе беспорядков

13:55 21.11.2021
На Майдане Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"

На Майдане Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"

15:53 17.11.2021
Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности - Стефанишина

Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января

СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных о системе управления ПВО Украины

США не меняли "уровень" угрозы для американцев в Украине, а лишь добавили детали в описание обстановки - Белый дом

В Украине за сутки выявили 6 029 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители сообщили замначальника управления Минобороны Украины о подозрении в предложении взятки в 24 млн грн

Путин пугает россиян возможностью размещения Вашингтоном в Украине гиперзвукового оружия для атак на РФ

В начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности - Стефанишина

Комиссия по избранию главы САП получила решение ОАСК, собеседования продолжаются

С внедрением системы Nazovni МИД полностью оцифрует политику экономической дипломатии - Кулеба

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Крупный пожар возник в супермаркете "Лента" в Томске, произошло обрушение кровли

Украина вскоре откроет новые посольства во многих странах – президент

В ближайшие двое суток в Украине ожидается морозная погода без существенных осадков

В Бердянке эвакуировали учащихся и педагогов 11 школ после звонка "минера"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА