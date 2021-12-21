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00:23 21.12.2021

Корниенко считает, что политики и лидеры мнений в Украине должны будут на собственном примере показать необходимость бустерной вакцинации

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Корниенко считает, что политики и лидеры мнений в Украине должны будут на собственном примере показать необходимость бустерной вакцинации

Все украинские политики, общественные деятели и лидеры мнений, которые не является антивакцинаторами, должны будут на собственном примере показать необходимость получения бустерной дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, считает первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Нужно в дальнейшем повышать этот темп (вакцинации против COVID-19 - ИФ). И следующий шаг, который мы должны своим примером "добавлять", - это когда начнется эта бустерная вакцинация, думаю, что опять-таки, все политики, общественные деятели, лидеры мнений, то есть все, кто не является антивакцинаторами или ковидными диссидентами, потому что, к сожалению, даже такие депутаты есть, то мы должны дальше показывать свой пример (необходимости прохождения бустерной вакцинации - ИФ)", - отметил Корниенко в программе "Обратный отсчёт" на Суспильном.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль 20 декабря в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил, что Министерство здравоохранения Украины на текущей неделе примет решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Также министр прогнозировал, что Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза.

 

Теги: #вакцинация #пример #политики
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