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22:41 20.12.2021

На портале "Дия" доступны COVID-сертификаты на основании ПЦР-теста, о выздоровлении и для детей

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На портале "Дия" доступны COVID-сертификаты на основании ПЦР-теста, о выздоровлении и для детей

На портале "Дия" можно сгенерировать сертификаты: на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении и для детей в возрасте от 12 лет, сообщается на официальном Телеграм-канале электронного сервиса.

Как сообщается, чтобы получить сертификат на портале"Дия", нужно только авторизироваться, нажать Услуги, Здоровье, COVID-сертификаты и выбрать нужный тип сертификата, а также поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Отмечается, что сертификаты с портала можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.

 

Теги: #ковид #сертификаты #дия
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