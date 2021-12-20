В Германии из-за "омикрона" могут ввести ограничения для вакцинированных против COVID-19

Власти в Германии рассматривают возможность ввести ограничительные меры, которые затронут как невакцинированных против COVID-19, так и вакцинированных граждан, сообщают в понедельник европейские СМИ.

По данным немецких СМИ, введение ограничений запланировано на период после рождественских праздников. По некоторым данным, с 28 декабря собрания внутри помещений могут ограничить до 10 человек, даже если они вакцинированы. Тем не менее, рестораны, театры и другие культурные учреждения все еще будут открыты. Полностью закроют для посещения лишь ночные клубы и танцплощадки.

"Крупные новогодние вечеринки в этом году не состоятся", - заявил телерадиокомпании ARD премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Риме, заявил, что готов поддержать подобные ограничения. Во вторник, как ожидается, в ФРГ пройдет совещание глав немецких регионов, на котором, как пишут СМИ, вероятно, они примут решение ввести ограничения на личные контакты между вакцинированными гражданами из-за распространения штамма "омикрон".

Также газета "Бильд" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что все департаменты и все федеральные министерства получили инструкции с предписанием подготовить планы действия в случае, если госслужащим придется уйти на самоизоляцию.

Ранее научная консультативная группа советовала правительству ФРГ ввести ограничения на контакты между людьми, поскольку "бустерные" уколы, по их оценке, не помогут сдержать распространение нового штамма.

При этом накануне министр здравоохранения Карл Лаутербах исключил введение локдауна в Германии перед Рождеством или же введение жестких ограничений после праздников.

В Германии вакцинировано порядка 70,3% граждан, и еще 31,5% немцев успели получить еще и третью, "бустерную" дозу.