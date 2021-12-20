События

19:21 20.12.2021

В Германии из-за "омикрона" могут ввести ограничения для вакцинированных против COVID-19

2 мин читать
В Германии из-за "омикрона" могут ввести ограничения для вакцинированных против COVID-19

Власти в Германии рассматривают возможность ввести ограничительные меры, которые затронут как невакцинированных против COVID-19, так и вакцинированных граждан, сообщают в понедельник европейские СМИ.

По данным немецких СМИ, введение ограничений запланировано на период после рождественских праздников. По некоторым данным, с 28 декабря собрания внутри помещений могут ограничить до 10 человек, даже если они вакцинированы. Тем не менее, рестораны, театры и другие культурные учреждения все еще будут открыты. Полностью закроют для посещения лишь ночные клубы и танцплощадки.

"Крупные новогодние вечеринки в этом году не состоятся", - заявил телерадиокомпании ARD премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Риме, заявил, что готов поддержать подобные ограничения. Во вторник, как ожидается, в ФРГ пройдет совещание глав немецких регионов, на котором, как пишут СМИ, вероятно, они примут решение ввести ограничения на личные контакты между вакцинированными гражданами из-за распространения штамма "омикрон".

Также газета "Бильд" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что все департаменты и все федеральные министерства получили инструкции с предписанием подготовить планы действия в случае, если госслужащим придется уйти на самоизоляцию.

Ранее научная консультативная группа советовала правительству ФРГ ввести ограничения на контакты между людьми, поскольку "бустерные" уколы, по их оценке, не помогут сдержать распространение нового штамма.

При этом накануне министр здравоохранения Карл Лаутербах исключил введение локдауна в Германии перед Рождеством или же введение жестких ограничений после праздников.

В Германии вакцинировано порядка 70,3% граждан, и еще 31,5% немцев успели получить еще и третью, "бустерную" дозу.

Теги: #коронавирус #ситуация #фрг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:50 20.12.2021
Штамм "омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных - глава ВОЗ

Штамм "омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных - глава ВОЗ

19:10 20.12.2021
В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

12:04 20.12.2021
Израиль из-за коронавируса запретит поездки в США, Канаду и ряд других стран

Израиль из-за коронавируса запретит поездки в США, Канаду и ряд других стран

08:20 20.12.2021
В Украине за сутки выявили 2 536 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 6 690 человек, 157 умерло

В Украине за сутки выявили 2 536 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 6 690 человек, 157 умерло

07:17 20.12.2021
Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

23:17 19.12.2021
Порядка 215 млн доз вакцины Pfizer-Biontech будет доставлено в страны ЕС в первом квартале 2022 года

Порядка 215 млн доз вакцины Pfizer-Biontech будет доставлено в страны ЕС в первом квартале 2022 года

17:22 19.12.2021
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

17:07 19.12.2021
В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса

В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса

17:02 19.12.2021
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

15:59 19.12.2021
РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис президента о конкурсе на должность руководителя САП: решение ОАСК не является окончательным

ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя САП

Порошенко вернется, но по собственному графику, а не по сценарию новогодних видео Зеленского – "Евросолидарность"

Адвокат Порошенко: в Офисе генпрокурора знали, что Порошенко выедет из страны

В Киеве ночью ожидается значительное снижение температуры, 21 декабря на дорогах гололедица

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис президента о конкурсе на должность руководителя САП: решение ОАСК не является окончательным

В Киеве в связи со снегопадом на дороги вывели около 300 единиц спецтехники

Большинство британцев ожидают в 2022 году отставку Джонсона, не верят в победу футбольной сборной

Адвокат Порошенко считает незаконным подозрение пятому президенту в госизмене

ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя САП

Порошенко вернется, но по собственному графику, а не по сценарию новогодних видео Зеленского – "Евросолидарность"

Порошенко вызван для процессуальных действий в ГБР на 23 декабря, будет решаться и вопрос избрания меры пресечения

Адвокат Порошенко: в Офисе генпрокурора знали, что Порошенко выедет из страны

Главы стран "Люблинского треугольника" сделали совместное заявление по случаю 30-летия признания восстановления независимости

В Берлине задержали экс-главу Генштаба Грузии времен президентства Саакашвили

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА