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18:34 20.12.2021

В Киеве в связи со снегопадом на дороги вывели около 300 единиц спецтехники

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В Киеве в связи со снегопадом на дороги вывели около 300 единиц спецтехники

В Киеве на улицах работают около 300 автомобилей спецтехники КП "Киевавтодор", сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, прежде всего, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары", - написал Кличко в телеграмм-канале.

Он напомнил, что ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры, и призвал водителей соблюдать осторожность, а также не парковать автомобили на обочинах улиц, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Теги: #киев #спецтехника
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Интерфакс-Украина
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