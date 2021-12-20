В Киеве в связи со снегопадом на дороги вывели около 300 единиц спецтехники

В Киеве на улицах работают около 300 автомобилей спецтехники КП "Киевавтодор", сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, прежде всего, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары", - написал Кличко в телеграмм-канале.

Он напомнил, что ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры, и призвал водителей соблюдать осторожность, а также не парковать автомобили на обочинах улиц, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.