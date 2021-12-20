Адвокат Порошенко считает незаконным подозрение пятому президенту в госизмене

Подозрение Петру Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий, о котором Государственное бюро расследований уведомило его в понедельник, является незаконным и не имеет никаких правовых оснований, заявил адвокат пятого главы государства Илья Новиков.

"Мы абсолютно уверены, что все это координируется не из Офиса генпрокурора, а из Офиса Зеленского. В его понимании такая постановка вопроса, особенно под Новый год, может отвлечь внимание общества от всего происходящего вокруг него и в его окружении... Я себе эту историю называю "оливье-гейт". Это – скандал. Это действительно государственный переворот. Когда говорили о государственном перевороте 1 декабря, это был фейк, но государственный переворот 20 декабря – это реальность", – цитирует Новикова пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Он подчеркнул, что сделано для того, чтобы сорвать поездку Порошенко к Вселенскому Патриарху и на конференцию в Варшаву. Новиков также сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова "экстренно ушла в отпуск сегодня утром, передав свои полномочия и.о. генпрокурора своему заместителю Симоненко".

"И Симоненко подписал этот документ. У нас есть копия. Это сообщение о подозрении по статьям, предусматривающим госизмену и содействие террористической организации в адрес пятого Президента Украины Петра Порошенко. Как мы понимаем, все выходные в Офисе Генерального прокурора в руководстве происходило вытягивание спички или какой-то жребий – решалось кто будет тем человеком, который подпишет это подозрение. Совершенно незаконное. Она будет иметь самые серьезные последствия для того, кто ее подписал, и для того, кто пытается ее реализовать", – отметил Новиков.

Вместе с тем адвокат сказал, что ранее уже предусматривал именно такое течение дел и именно такой текст документа, который для команды защитников Порошенко "не стал новостью".

"Мы говорили об этом во многих медиа, начиная с сентября, а подробно – с ноября этого года. В ноябре, когда было выписано подозрение бывшему министру энергетики Демчишину по такой же статье – содействие террористической организации, мы говорили, что повсюду в этом документе, где написано "неустановленное лицо из состава высшего руководства Украины", имеется в виду Петр Порошенко", – уточнил Новиков.

Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сообщили в ГБР.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.