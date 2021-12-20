Адвокат Порошенко: в Офисе генпрокурора знали, что Порошенко выедет из страны

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков, комментируя сообщение о подозрении в государственной измене, уточнил, что правоохранители знали об отсутствии Порошенко в стране.

"К дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря. … После этого медиа, близкие к администрации Зеленского, стали раскручивать тему "Порошенко испугался допроса и уехал за границу, теперь он будет скрываться там от следствия". На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Парламентские каникулы, конец декабря - начало января - единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто", - написал Новиков в Facebook.

По мнению защиты Порошенко, сообщение о подозрении было выдано Офисом генпрокурора под давлением Офиса президента.

"В самом подозрении ничего неожиданного для нас нет. Еще месяц назад, когда опубликовали подозрение бывшему министру энергетики Демчишину, было вполне ясно, и мы, адвокаты, говорили об этом в медиа, что во всех местах где у них сказано "неустановленное лицо из руководства Украины" они планируют вписать "Порошенко". И еще с сентября было понятно, что их стратегическая задача - чтобы в подозрении написать рядом фамилии Медведчук и Порошенко. Мы это знали и были ко всему этому вполне готовы", - подчеркнул Новиков.

По версии адвоката, в деле о госизмене и финансировании "ДНР" при закупке угля полностью искажаются реальные факты.

"Для начала нужно понимать, что следствие начинали с большим энтузиазмом, отталкиваясь от слов с "плёнок Медведчука" про перевозку денег в ДНР. На тот момент у них явно была идея, что раз Медведчук говорит по телефону, что кто-то куда-то вёз деньги, то наверное эти деньги они украли вдвоём с Порошенко и поделили. Очень быстро, еще этим летом, выяснилось, что речь шла о легальной и единственно на тот момент возможной схеме поставки угля с госшахт с оккупированных территорий. Что украсть там было физически нечего и никак, поскольку уголь поставлялся по минимальной цене и шёл прямо на станции. И что Порошенко там вообще ни в каком виде нет, поскольку все это компетенция Кабмина", - написал он.

Он также напомнил, что уголь из ЮАР, срыв контактов по поставке которого приписывают Порошенко, было плохого качества и стоило гораздо дороже.

"По их версии ради того, чтобы безвозмездно и бескорыстно направить в ДНР и ЛНР 200 миллионов гривен в течение 2015 года, Порошенко создал преступную группу, и провёл целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014 поставок угля из ЮАР. Потому что если бы уголь поступал из ЮАР, нельзя было бы покупать его в ОРДЛО. Поскольку вообще никаких доказательств этого нет, они описывают всю ситуацию в жанре конспирологии, приписывая к каждой фразе про то что кто-то что сделал или сказал "по негласному указанию Порошенко". При этом для них становится важным доказать, что уголь из ЮАР был хорошего качества и по разумной цене. Они полностью игнорируют все старые экспертизы и данные о том, что он не горел без керосина, не замечают, что он стоит $130 вместо $90 и закупался через офшоры, и что после отмены госконтракта его закупили предприятия ДТЕК по $80. В их версии это был прекрасный уголь, который мешал схеме по финансированию ДНР, и заговорщики во главе с Порошенко его поэтому скомпрометировали", - указал Новиков.

Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сообщили в ГБР.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.