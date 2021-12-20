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15:54 20.12.2021

"Эпицентр К" планирует построить в Городке Хмельницкой области детский сад, гимназию и гостиницу

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"Эпицентр К" планирует построить в Городке Хмельницкой области детский сад, гимназию и гостиницу

Группа компаний "Эпицентр К" планирует построить детский сад, гимназию и гостиницу рядом с собственным IQ-офисом в Городке (Хмельницкой обл.), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" сооснователь группы Александр Герега.

По его словам, детский сад и гостиница будут построены специально под нужды сотрудников IQ-офиса. "У нас проект уже есть. Начинаем в следующем году", – рассказал Герега.

Планируемый номерной фонд гостиницы – от 80 номеров.

Работа над проектом гимназии еще продолжается, сообщил он.

"Мы хотим завезти сюда новый стандарт, дать возможность детям реализовать то, о чем они, может, и не мечтают. Я вижу это как трехэтажное здание с дополнительным большим спортивным залом, каждая аудитория должна иметь свою лабораторию для практических занятий, конференц-залы, чтобы можно было проводить олимпиады всех уровней. Это должен быть мощный образовательный центр в области", – рассказал о планах Герега.

Как сообщалось, "Эпицентр К" открыл IQ-офис площадью 6,3 тыс. кв. м в Городке (Хмельницкой обл.), инвестиции в проект составили 350 млн грн. В центре будут работать 600 сотрудников.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на декабрь 2021 года "Эпицентр" - крупнейшее торгово-розничное предприятие Украины, насчитывает 69 торговых центров  "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" общей площадью более 1,5 млн кв.м.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #хмельницкая_область #эпицентр
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