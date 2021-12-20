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15:13 20.12.2021

Кризис на границе Беларуси с ЕС без сомнений поддерживается РФ – президент Польши

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Кризис на границе Беларуси с ЕС без сомнений поддерживается РФ – президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда убежден в том, что кризис с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и всем Европейским Союзом поддерживается Россией.

"Сегодня мы имеем два кризиса вокруг нас. Первый - это кризис на границе, который был спровоцирован режимом в Беларуси. Но, без сомнения, он поддерживается Москвой, потому что никто, мне кажется, не сомневается, что эти действия скоординированы с ними", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области в понедельник.

Теги: #кризис #граница #беларусь
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