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14:29 20.12.2021

Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси: такими вещами нельзя играться

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Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси: такими вещами нельзя играться

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность размещения Россией ядерного оружия в Беларуси, заявил, что такими вещами нельзя играться.

"Мы все живые люди, но, мне кажется, что какие-либо запугивания о миграции ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира мы много раз слышали - про размещения ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас мы слышим информацию и относительно Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играться", - заявил Зеленский на брифинге по результатам саммита "Люблинского треугольника" в понедельник в госрезиденции "Синегора" (с. Гута, Ивано-Франковская область).

Он добавил, что для Украины "это достаточно привычная ситуация очередной информационной атаки со стороны России".

"Мы будем точно знать, если так произойдет, где размещена часть ядерного оружия Российской Федерации", - уточнил он.

Теги: #ядерное_оружие #беларусь
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