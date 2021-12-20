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14:43 20.12.2021

Форум в Давосе перенесен на лето

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Форум в Давосе перенесен на лето

Проведение Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, запланированное на 17-21 января 2022 года, будет отложено на начало лета в связи с неопределенностью, вызванной распространением нового штамма COVID-19 "омикрон".

"В текущих условиях пандемии коронавируса проведение глобальных очных мероприятий является исключительно сложным, - говорится в сообщении ВЭФ. - Несмотря на то, что для форума предусмотрены строгие медицинские протоколы, высокая контагиозность "омикрона" и последствия этой ситуации для туризма и мобильности потребовали отсрочки проведения мероприятия".

Каждый год в конце января в швейцарском Давосе проходит ежегодная встреча ВЭФ, которая собирает мировую элиту политики и бизнеса. В этом году из-за пандемии COVID-19 форум прошел в онлайн-формате.

В сообщении ВЭФ отмечается, что в январе 2022 года вместо очной встречи будет проведена серия онлайн-сессий, участники которых сфокусируются на "выработке решений для самых актуальных мировых проблем".

Тем временем, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) должен пройти в следующем году 15-18 июня в очном формате.

Теги: #давос #отмена #форум #омикрон
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