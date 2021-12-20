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14:14 20.12.2021

Встреча президентов "Люблинского треугольника" засвидетельствовала единство оценок и подходов Украины, Польши и Литвы - Зеленский

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Встреча президентов "Люблинского треугольника" засвидетельствовала единство оценок и подходов Украины, Польши и Литвы - Зеленский

Встреча глав государств "Люблинского треугольника" в резиденции украинского президента в Гуте засвидетельствовала единство оценок и подходов Украины, Польши и Литвы, которые были оформлены в совместной декларации, заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Один из важных элементов (внешней стратегии Украины – ИФ) – взаимодействие с польскими и литовскими партнерами в рамках "Люблинского треугольника". Это наша первая встреча в его формате. Она засвидетельствовала единство наших позиций, оценок и подходов как по наиболее актуальным вопросам наших государств, так и относительно ключевых вызовов в нашем регионе", - заявил Зеленский на брифинге по результатам саммита "Люблинского треугольника" в государственной резиденции "Синегора" (с.Гута, Ивано-Франковской области).

По словам президента, доказательством этого единства стало подписание итоговой декларации по итогам саммита президентов Украины, Литвы и Польши.

Теги: #люблинский_треугольник
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