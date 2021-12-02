События

18:55 02.12.2021

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

2 мин читать
Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда по результатам переговоров в формате "Люблинского треугольника" в четверг приняли совместное заявление.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в заявлении президенты Украины, Литвы и Польши призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

 

Также лидеры стран подтвердили, что признание восстановления независимости Украины Польшей, первым государством в мире и Литвой 30 лет назад стало важной вехой на пути к полноценному воссоединению Европы.

Так, стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между Украиной, Литвой и Польшей на основе общих ценностей и интересов и подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению их сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата "Люблинского треугольника".

"Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

Кроме того, президенты трех стран выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они также отметили, что эта гибридная атака представляет собой прямую угрозу безопасности всей Европы;

В заявлении отмечается, что лидеры подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", который является вызовом для безопасности европейского региона.

"Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент", - подчеркивается в заявлении.

Помимо этого, стороны выразили особую обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с безопасностью и стабильностью в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом.

Польша и Литва подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды;

Как сообщалось, Зеленский в четверг принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника и провел разговор в формате видеоконференции с президентами Литвы и Польши.

Теги: #заявление #люблинский_треугольник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:31 02.12.2021
Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

12:10 01.12.2021
Зеленский не согласовал с международными партнерами свое заявление о прямых переговорах с РФ – нардеп

Зеленский не согласовал с международными партнерами свое заявление о прямых переговорах с РФ – нардеп

21:17 19.11.2021
США приветствуют заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем

США приветствуют заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем

19:58 18.11.2021
США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

08:36 17.11.2021
Украина и Великобритания заявили, что не хотят вражды с РФ, но обеспокоены ее действиями вблизи украинских границ

Украина и Великобритания заявили, что не хотят вражды с РФ, но обеспокоены ее действиями вблизи украинских границ

13:16 15.11.2021
В Раду поступило заявление Ткаченко об отставке - Стефанчук

В Раду поступило заявление Ткаченко об отставке - Стефанчук

02:33 12.11.2021
Страны ЕС и США в Совбезе ООН готовы обсудить меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией с нелегалами

Страны ЕС и США в Совбезе ООН готовы обсудить меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией с нелегалами

17:23 05.11.2021
Подтверждение фактов фальсификации на выборах мэра Харькова может подорвать доверие к институту выборов в Украине – ЦИК

Подтверждение фактов фальсификации на выборах мэра Харькова может подорвать доверие к институту выборов в Украине – ЦИК

05:57 30.10.2021
Байден и Макрон увидели ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, готовы работать вместе по решению проблемы

Байден и Макрон увидели ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, готовы работать вместе по решению проблемы

00:01 28.10.2021
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине призвал стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине призвал стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

"Белавиа" попала под санкции ЕС

"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

Сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко попал под американские санкции

Порошенко подверг критике госбюджет на 2022 год

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска

Кипр с 6 декабря изменяет правила въезда для украинцев

На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

Боррель намерен посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА