Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда по результатам переговоров в формате "Люблинского треугольника" в четверг приняли совместное заявление.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в заявлении президенты Украины, Литвы и Польши призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Также лидеры стран подтвердили, что признание восстановления независимости Украины Польшей, первым государством в мире и Литвой 30 лет назад стало важной вехой на пути к полноценному воссоединению Европы.

Так, стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между Украиной, Литвой и Польшей на основе общих ценностей и интересов и подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению их сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата "Люблинского треугольника".

"Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

Кроме того, президенты трех стран выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они также отметили, что эта гибридная атака представляет собой прямую угрозу безопасности всей Европы;

В заявлении отмечается, что лидеры подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", который является вызовом для безопасности европейского региона.

"Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент", - подчеркивается в заявлении.

Помимо этого, стороны выразили особую обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с безопасностью и стабильностью в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом.

Польша и Литва подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды;

Как сообщалось, Зеленский в четверг принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника и провел разговор в формате видеоконференции с президентами Литвы и Польши.