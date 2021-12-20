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10:24 20.12.2021

Планировавшийся штурм тюрьмы "Изоляция" в Донецке был технически невозможен - Асеев

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Планировавшийся штурм тюрьмы "Изоляция" в Донецке был технически невозможен - Асеев

Бывший узник тюрьмы "Изоляция" в Донецке, журналист Станислав Асеев считает технически невозможной попытку освобождения заключенных тюрьмы в результате штурма, планы которого якобы разрабатывались украинским спецподразделениями.

"Люди, которые рассказывают якобы о штурме, который они хотели предпринять в 2019 году, не понимают, что такое "Изоляция". И в этом их большая проблема. Штурм не возможен ни с точки зрения человека, который там сидел, ни технически", - сказал Асеев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, "люди, которые рассказывают сомнительные истории о штурме, не понимают, кто сидит в "Изоляции". "Например, вы открываете 8-ую камеру, там сидит 20 человек, все в гражданской одежде. За 28 месяцев моего пребывания в тюрьме не было ни дня, чтобы я не сидел с кем-то из боевиков. Представьте ситуацию: открывается дверь, перебита вся охрана, заходят люди в балаклавах и говорит – пошли… Как вы будете разделять этих людей, кто боевик, а кто просто перевозчик? Как вы собираетесь их вывозить, и кто из них согласится с вами пойти, включая три женские камеры" - сказал он.

"Более того, господин с позывным "Лермонтов" (настоящая фамилия: Михаил Николов – ИФ), который якобы должен был участвовать в этой спецоперации, как-то в интервью сказал, что после штурма группа собиралась еще и взорвать в "Изоляции" все склады с боеприпасами. Учитывая, какое количество боекомплектов там находится, снесло бы часть района. И дело даже не в этом, потому что ведь смысл таких операций как-раз в тишине", - сказал Асеев.

"Все это - сценарий низкопробного боевика. И цель этих людей состоит не более, чем в попытке "шатнуть" Офис президента на фоне всех историй с "вагнеровцами", "Палычем" и т.д. Они играют на эмоциях, чтобы сказать, что у президента очередная "зрада", мол, они готовили, а Зеленский все отменил. Безусловно, сегодня есть вещи, за которые можно критиковать власть, но не нужно превращать судьбы людей в рекламную историю", - сказал Асеев.

Теги: #тюрьма #асеев #изоляция
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