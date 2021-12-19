Спецпредставитель премьера Британии по Brexit покинул свой пост

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост оставил свою должность в связи с разногласиями с руководителем правительства по вопросам ужесточения коронавирусных ограничений в стране. Как говорится в обнародованном в субботу вечером письме теперь уже бывшего чиновника на имя главы кабмина, публикации в СМИ о его грядущей отставке вынудили прояснить ситуацию для общественности.

«Я руководил процессом нашего выхода из состава Европейского союза 2,5 года - с того момента, как вы стали премьер-министром. На протяжении этих лет мы вернули свободу и независимость Великобритании как стране и начали процесс выстраивания новых отношений с Евросоюзом. Это долгосрочная задача. Вот почему мы договорились ранее в этом месяце, что я передам полномочия в январе, чтобы уже другие занимались нашими отношениями с ЕС. Разочаровывает, что план действий стал достоянием общественности сегодня вечером. В этих обстоятельствах я считаю правильным незамедлительно покинуть свой пост», - отмечается в заявлении Фроста, распространенном канцелярией Джонсона.

Спецпредставитель также дал понять, что причиной его отставки стало несогласие с внутриполитическими приоритетами правительства. «Нам нужно научиться жить с ковидом, и я знаю, что вы желаете того же. Вы приняли смелое решение в июле, когда пошли против значительного числа оппонентов и снова открыли страну. К сожалению, оказалось, что это решение можно изменить», - указал он. Кроме того, Фрост в письме выразил надежду на то, что экономическая политика властей будет направлена на снижение регулирующей роли государства и уменьшение уровня налогообложения.

Ранее газета «Мейл он санди» сообщила, что Фрост решил подать в отставку, поскольку он, как и многие другие видные члены правящей Консервативной партии, остался недоволен инициативой правительства о введении требования демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Во время голосования в парламенте по антиковидным мерам 14 декабря около 100 депутатов-консерваторов не поддержали предложение премьера, которое в конечном счете было одобрено благодаря оппозиционной Лейбористской партии.

Кроме того, как подчеркнуло издание, Фрост был раздосадован тем, что правительство Джонсона в условиях пандемии пошло на повышение налога на социальное страхование, тем самым нарушив предвыборные обещания. Еще одной причиной отставки эмиссара стало несогласие с премьер-министром по вопросу достижения углеродной нейтральности. Согласно «Мейл он санди», Фрост считает слишком высокими финансовые издержки форсированного перехода на зеленую экономику. Отмечается, что спецпредставитель подал заявление об отставке неделю назад, но по просьбе Джонсона сперва согласился доработать до конца года.