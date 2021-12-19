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17:04 19.12.2021

Киевский вокзал работает в обычном режиме – "Укрзализныця"

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Киевский вокзал работает в обычном режиме – "Укрзализныця"

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве, ранее ограниченная в связи с сообщением об их минировании, восстановлена в обычном режиме, сообщается в Телеграм-канале "Укрзализныци".

"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее "Укрзализныця" сообщила об эвакуации всех работников и пассажиров обоих расположенных рядом вокзалов из-за сообщения о минировании. При этом поезда продолжили курсировать по графику, а посадка и высадка пассажиров осуществлялась через близлежащие к центральному зданию переходы.

 

Теги: #киев #минирование #укрзализныця #вокзал
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