Киевский вокзал работает в обычном режиме – "Укрзализныця"

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве, ранее ограниченная в связи с сообщением об их минировании, восстановлена в обычном режиме, сообщается в Телеграм-канале "Укрзализныци".

"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее "Укрзализныця" сообщила об эвакуации всех работников и пассажиров обоих расположенных рядом вокзалов из-за сообщения о минировании. При этом поезда продолжили курсировать по графику, а посадка и высадка пассажиров осуществлялась через близлежащие к центральному зданию переходы.