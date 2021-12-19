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07:42 19.12.2021

За сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

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За сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники 8 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала текущих суток режим тишины не нарушался, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительно", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7.00, 19 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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