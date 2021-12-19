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07:18 19.12.2021

Ракета SpaceX вывела на орбиту с турецкий спутник связи Turksat 5B

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Ракета SpaceX вывела на орбиту с турецкий спутник связи Turksat 5B

Американская ракета Falcon 9 в воскресенье утром по киевскому времени успешно вывела на орбиту новый турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5B, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Успешный вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 22:58 18 декабря по времени Восточного побережья США, с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 34 минуты после запуска космический аппарат массой 4,5 тонны был выведен на геостационарную орбиту. Он предназначен для предоставления коммерческих услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.

Turksat-5B является пятым и самым мощным телекоммуникационным спутником в турецкой орбитальной группировке. Как и Turksat-5A, запущенный в январе текущего года, новый спутник связи относится к аппаратам пятого поколения. Он будет работать в Ku-диапазоне и обеспечит передачу данных со скоростью более 55 Гбит/с. Это даст возможность увеличить пропускную способность всей группировки турецких спутников в 15 раз.

Аппарат создан корпорацией Airbus Defence and Space. Он будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat. Спутник охватит вещанием Турцию, Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северную и Восточную Африку. Срок его службы рассчитан на 15 лет.

Тем временем 9 минут после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая использовалась для запусков уже в третий раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 660 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны выловить из воды две створки головного обтекателя ракеты, которые после отделения от нее спускались на парашютах.

Теги: #сша #спутник #орбита #spacex
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