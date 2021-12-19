Спасатели ликвидировали пожар в ресторане в центре Киева

В ресторане на улице Городецкого, 4Б в Печерском районе Киева в субботу днем произошел пожар, без пострадавших, сообщили в ГСЧС.

Как сообщила пресс-служба ведомства, возгорание кровли на площади 30 м кв. в отдельно стоящем, одноэтажном здании общепита. На момент прибытия пожарных подразделений все посетители заведения были выведены на улицу.

В 15:23 пожар был локализован, а в 15:28 – ликвидирован.

На месте пожара было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться правоохранителями.