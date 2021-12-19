События

04:03 19.12.2021

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане в центре Киева

1 мин читать
Спасатели ликвидировали пожар в ресторане в центре Киева

В ресторане на улице Городецкого, 4Б в Печерском районе Киева в субботу днем произошел пожар, без пострадавших, сообщили в ГСЧС.

Как сообщила пресс-служба ведомства, возгорание кровли на площади 30 м кв. в отдельно стоящем, одноэтажном здании общепита. На момент прибытия пожарных подразделений все посетители заведения были выведены на улицу.

В 15:23 пожар был локализован, а в 15:28 – ликвидирован.

На месте пожара было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться правоохранителями.

Теги: #киев #пожар #ресторан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 18.12.2021
В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны

В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны

15:04 18.12.2021
В Киеве ожидается порывистый ветер и гололедица

В Киеве ожидается порывистый ветер и гололедица

05:18 18.12.2021
В Краматорске вследствие пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи

В Краматорске вследствие пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи

20:18 17.12.2021
Огонь охватил почти весь строящийся на "Северной верфи" в Петербурге корвет

Огонь охватил почти весь строящийся на "Северной верфи" в Петербурге корвет

19:34 17.12.2021
Киевсовет принял Экостратегию Киева до 2030 года

Киевсовет принял Экостратегию Киева до 2030 года

16:44 17.12.2021
Медгруппа "Адонис" внедрила систему knopkа в клинике на Подоле в Киеве

Медгруппа "Адонис" внедрила систему knopkа в клинике на Подоле в Киеве

14:49 17.12.2021
На северной окраине Киева открыт новый участок Большой Окружной дороги

На северной окраине Киева открыт новый участок Большой Окружной дороги

12:52 17.12.2021
Участники акции у Рады снова заблокировали части дороги на улице Грушевского, один протестующий задержан

Участники акции у Рады снова заблокировали части дороги на улице Грушевского, один протестующий задержан

18:25 16.12.2021
В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем

В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем

11:30 16.12.2021
Турецкая Bosphorus Development начнет строительство первого проекта в Киеве в начале 2022 года

Турецкая Bosphorus Development начнет строительство первого проекта в Киеве в начале 2022 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всемирный банк выделил Украине EUR300 млн 2-го займа на политику развития

В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий ООС ранен

Президент подписал "ресурсный" закон

Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине необходимо не только оборонительное, но и наступательное оружие – Резников

Ракета SpaceX в воскресенье стартует на орбиту с турецким спутником связи Turksat 5B

Мэр Лондона принял дополнительные меры в связи с распространением "омикрона"

В Нидерландах введут локдаун до 14 января из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"

Зеленский: Зарубежные украинцы – это "мягкая" сила, твердо защищающая интересы Украины

Кулеба призвал Запад четко сообщить, какие именно санкции он введет в случае нападения России на Украину

Всемирный банк выделил Украине EUR300 млн 2-го займа на политику развития

Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1942 аппаратов

Более 30 человек погибли на Филиппинах в результате удара тайфуна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА