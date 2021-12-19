Украине необходимо не только оборонительное, но и наступательное оружие – Резников

Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, считает министр обороны Украины Алексей Резников.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, министр после встречи с министром обороны Королевства Дании в субботу, 18 декабря, Трине Брамсен заявил, что в связи с реальной угрозой полномасштабного наступления России, Украина нуждается в помощи партнеров в виде вооружения.

"Какая конкретная помощь желательна от наших партнеров из Дании? Цивилизованный мир тех 7,5 лет очень часто выражал очередную обеспокоенность и беспокойство. В 30-х годах такое уже было, когда Лига Наций выражала обеспокоенность по поводу агрессивных действий Гитлера. Мы все знаем, какой трагедией для мира это завершилось. Прекратила свое существование Лига Наций и была развязана кровавая Вторая мировая война. Поэтому очередная обеспокоенность не работает по Кремлю. Кремль открыто объявил ультиматум странам НАТО", – цитирует Резникова Минобороны.

Министр подчеркнул, что при понимании этого правительством Дании, "оно займет жесткую позицию и будет вести коммуникацию с партнерами, в том числе из стран Альянса и ЕС, и будет реальная помощь вооружениям, технологиями для Украины это остановит агрессора и оно не пойдет в наступление".

Резников уточнил, что имеет в виду не только защитное, но и наступательное вооружение. "Потому что в Кремле живут очень прагматические люди, очень хорошо считают деньги. Если они будут понимать, что цена этого наступления, агрессии для них будет непомерной, они на него не отважатся", – добавил министр обороны.

"Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет. Во время нашей встречи почувствовал, что такая жесткая и понятная позиция как раз ожидается от моей коллеги", – отметил Резников.