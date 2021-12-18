Зеленский: Зарубежные украинцы – это "мягкая" сила, твердо защищающая интересы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с членами ведущих организаций украинской диаспоры

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу вечером, Зеленский ознакомил участников встречи с актуальной ситуацией безопасности на востоке и вдоль границы Украины. Он отметил важность солидарной поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны международного сообщества.

"Глава государства выразил благодарность зарубежным украинцам за важную роль в формировании широкой международной поддержки Украины, прежде всего, в вопросах противодействия российской агрессии", – сказано в сообщении.

Президент также поблагодарил за поддержку реализации стратегического курса Украины по членству в ЕС. Он попросил украинцев диаспоры активно вовлекаться в поддержку процесса признания европейской перспективы Украины всеми государствами – членами Евросоюза.

Вместе с тем, говоря о приоритетах евроатлантического курса нашего государства, Зеленский отметил важность предстоящего саммита НАТО 2022 года в Мадриде. Он подчеркнул необходимость работы не только по обеспечению приглашения Украины принять участие в этом мероприятии, но и по принятию Альянсом решений о дальнейшем алгоритме углубления отношений с нашим государством.

Также был сделан акцент на важности усиленного внимания зарубежного украинства к инициативе "Крымская платформа".

Глава государства высоко оценил выдающиеся усилия зарубежных украинцев по признанию международным сообществом Голодомора в Украине 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Глава государства отметил важность участия иностранных лидеров в памятных мероприятиях, которые состоятся в 2022 году и будут посвящены 90-й годовщине трагических событий.

В рамках онлайн-встречи участники обменялись мнениями по поводу процесса законодательного оформления института множественного гражданства в Украине.