Кулеба призвал Запад четко сообщить, какие именно санкции он введет в случае нападения России на Украину

США и Великобритания могли бы прекратить координацию с ЕС возможных санкций против РФ, если выяснится, что европейские меры - более мягкие, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете "Вашингтон пост".

"Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию, "действовать самостоятельно", если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предлагать менее жесткие меры. По его мнению, Вашингтону и Лондону не следует "смягчать" санкции, стремясь пойти навстречу ЕС", - пишет издание.

Кулеба призвал Запад четко сообщить, какие именно санкции он введет в случае нападения России на Украину. "Иначе они (российские власти - ИФ) решат, что все это - лишь болтовня", - сказал он.

"Похожая ситуация возникала у меня в детстве, когда мама говорила мне: "что-то нехорошее произойдет с тобой, если сейчас же не ляжешь спать". Я пару раз испугался, а в следующий раз спросил: "А что именно произойдет?", - рассказал собеседник газеты.

Кулеба заявил, что Киев пытается добиться от Запада готовности, в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом, отключить РФ от системы SWIFT, ввести санкции против российского госдолга, а также - ввести ограничительные меры против окружения президента РФ Владимира Путина.

"Судя по проведенным мной неформальным обсуждениям, они обсуждают возможность этой радикальной опции - отключения России от SWIFT. Это было бы мощно", - сказал министр.

Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС обсудили, какие меры они будут готовы ввести в случае нападения РФ на Украину. При этом в Европе не намерены публиковать перечень мер, на которые они будут готовы пойти.