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14:31 18.12.2021

В Минске заявили о готовности разместить в Беларуси российское ядерное оружие в ответ на "угрозы со стороны НАТО"

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В Минске заявили о готовности разместить в Беларуси российское ядерное оружие в ответ на "угрозы со стороны НАТО"

Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны НАТО, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

"То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - цитирует Макея госагентство БелТА в субботу.

Глава белорусского МИДа также заявил о якобы "наращивании сил НАТО в Украине". "Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - заявил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в начале декабря, что заявления Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси можно расценивать как предостережение Западу.

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Теги: #ядерное_оружие #нато #беларусь
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