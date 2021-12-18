В Минске заявили о готовности разместить в Беларуси российское ядерное оружие в ответ на "угрозы со стороны НАТО"

Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны НАТО, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

"То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - цитирует Макея госагентство БелТА в субботу.

Глава белорусского МИДа также заявил о якобы "наращивании сил НАТО в Украине". "Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - заявил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в начале декабря, что заявления Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси можно расценивать как предостережение Западу.

Полный текст материала доступен в ленте новостей по подписке