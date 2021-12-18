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10:35 18.12.2021

В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

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В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

Центр общественного здоровья Украины в ночь на субботу подтвердил первое в стране заражение штаммом коронавируса "Омикрон", сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В Украине обнаружили штамм "Омикрон". Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like)", - написал Ляшко в Фейсбуке в субботу.

По его словам, "Омикрон" обнаружили у пациента, который недавно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19.

"Пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц", - подчеркнул министр.

Он также призвал украинцев вакцинироваться, соблюдать установленные противоэпидемические нормы и правила, а также, по возможности, избегать поездок за границу в регионы, где доминирует циркуляция штамма "Omicron".

"Омикрон" впервые выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #выявление #омикрон #украина
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