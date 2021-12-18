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08:45 18.12.2021

В Херсоне двое мужчин задержаны за подрыв гранаты в местном парке

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В Херсоне двое мужчин задержаны за подрыв гранаты в местном парке

В Херсоне полицейские задержали двоих мужчин за подрыв гранаты в местном парке, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"На спецлинию Ситуационного центра полиции Херсона поступило сообщение о том, что в парке областного центра "Херсонская крепость" возле офисного помещения раздался взрыв. Полицейские установили, что неизвестные злоумышленники для совершения преступления использовали гранату… По подозрению в причастности к преступлению задержали двух жителей Николаевской области. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия", - указано в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел у двухэтажного здания, где на первом этаже расположен офис частного предпринимателя. Мужчина в это время находился в помещении. Когда раздался взрыв, он сразу нажал тревожную кнопку охранной фирмы.

От взрыва никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания. По изъятым вещественным доказательствам взрывотехники установили, что неизвестные злоумышленники использовали гранату типа "РГД-5".

Как сообщается, двое жителей Николаевской области в возрасте 27 и 30 лет задержаны. В настоящее время им вручили подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 (Хулиганство) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #граната #парк #херсон
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